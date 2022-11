La chambre DeKalb reçoit le prix de la chambre exceptionnelle de l’année – Shaw Local

DeKALB – La chambre de commerce DeKalb a récemment été nommée récipiendaire 2022 du prix de la chambre exceptionnelle de l’année de l’Illinois Association of Chamber of Commerce Executives (IACCE).

La chambre a reçu le prix lors de la célébration annuelle et du dîner de remise des prix de l’IACCE le jeudi 3 novembre, selon un communiqué de presse.

La chambre a reçu le prix en raison de ses programmes récents et de ses efforts de sensibilisation auprès de la communauté. Les programmes comprennent la série de formations First Impressions de DeKalb, Campus Meets Community, le programme des ambassadeurs et la refonte de leur site Web pour qu’il soit bilingue.

Le prix de la Chambre exceptionnelle de l’année récompense l’excellence organisationnelle des chambres de commerce et offre une opportunité d’analyse comparative pour évaluer les points forts d’une chambre. Le prix souligne également les réalisations en matière de leadership, de gouvernance, de finances, de plaidoyer et de développement des membres.

La chambre de commerce de DeKalb fournit aux entreprises de la grande région de DeKalb des ressources précieuses, défend les besoins des entreprises et offre aux entreprises des moyens de se connecter entre elles et avec la communauté. La chambre travaille également avec ses membres pour fournir un soutien et une assistance pour aider le climat des affaires de la région.

Pour plus d’informations, visitez dekalb.org.