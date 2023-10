DeKALB – Michelle Bringas a déclaré qu’elle était honorée et touchée de recevoir une reconnaissance pour ses contributions à la communauté.

Bringas a été nommé récipiendaire du prix Athena 2023 jeudi lors de la 34e réception annuelle du prix Athena au Théâtre égyptien du centre-ville de DeKalb. La réception était organisée par la Chambre de commerce de DeKalb.

« J’ai été honorée d’avoir été sélectionnée pour faire partie de ces femmes extraordinaires dont les dons, les expériences, les compétences et les contributions significatives à la communauté DeKalb sont très inspirantes, uniques, vastes et rares », a déclaré Bringas.

Michelle Bringas, récipiendaire du prix Athena, s’exprime après avoir reçu son trophée le jeudi 19 octobre 2023, lors de la réception des prix Athena et Women of Accomplishment Awards organisée par la Chambre de commerce DeKalb au Théâtre égyptien. (Marc Busch)

Bringas est directrice du centre de ressources asiatiques-américains de la Northern Illinois University, où elle supervise l’établissement, ses fonctions, ses programmes et ses services. Avant cela, Bringas a travaillé comme enseignant Head Start avec les soins coordonnés communautaires de DeKalb 4-C et comme directeur de l’orientation des jeunes dans un centre d’accueil pour adolescents à Rolling Meadows.

Bringas a remercié les chambres de DeKalb et de l’Illinois, les dirigeants et la communauté de l’UNIO.

« Je suis très fier de faire partie de cette communauté dynamique de DeKalb et de NIU qui a façonné ma vie pour servir les autres », a déclaré Bringas.

Les finalistes du prix Athena de cette année étaient Céline Bennetts de Mary Kay Cosmetics, Karen Federici de Family First Women and Children’s Healthcare, Mary Freeman de FNBO et Cortney Strohacker du Bureau des congrès et du tourisme du comté de DeKalb.

Le prix Athena est un programme de récompense international qui honore les femmes qui s’efforcent de servir de mentor ou de modèle pour aider les femmes à atteindre leur plein potentiel de leadership.

Women of Accomplishment était un autre programme célébré jeudi dans le cadre d’une réception organisée par la DeKalb Chamber.

Le programme vise à honorer les femmes locales retraitées qui continuent d’être des leaders et des mentors au sein de la communauté et qui illustrent les traits d’Athena.

Lynn Neeley, lauréate des Women of Accomplishment, reçoit son cadeau le jeudi 19 octobre 2023, lors de la réception des Athena and Women of Accomplishment Awards organisée par la Chambre de commerce DeKalb au Théâtre égyptien. (Marc Busch)

Les lauréates de la Femme d’accomplissement de cette année étaient Lynn Neeley et Nancy Proesel.

Neeley est impliqué au sein du conseil d’administration d’organisations communautaires, notamment le comité ad hoc de la piscine du district de DeKalb Park, le comité consultatif financier DeKalb de la ville de DeKalb et le conseil d’administration du centre de retraite d’Oak Crest.

Proesel a consacré les 38 dernières années à plusieurs agences à but non lucratif, dont le Théâtre égyptien, les jardins communautaires du comté de DeKalb et 350Kishwaukee.

Les nominations des finalistes du prix Athena et les lettres de soutien sont envoyées à d’autres chambres de commerce de l’Illinois qui ont des programmes Athena pour noter et décider du récipiendaire de chaque année.

« C’est toujours un événement spécial pour toutes les personnes impliquées », a déclaré Matt Duffy, directeur exécutif de la chambre DeKalb.