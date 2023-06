La chambre DeKalb accueille l’Epilepsy Advocacy Network avec l’inauguration – Shaw Local

DeKALB – La Chambre de commerce de DeKalb a accueilli l’Epilepsy Advocacy Network parmi ses membres.

Le personnel de la chambre, les membres du conseil d’administration et les membres de la communauté ont célébré l’adhésion du réseau de défense de l’épilepsie à la chambre DeKalb avec une coupe de ruban le 31 mars, selon un communiqué de presse.

L’Epilepsy Advocacy Network, 2500 N. Annie Glidden Road, Suite F., DeKalb, partage des informations sur les causes, les conséquences et la prévention de l’épilepsie avec le public, les personnes atteintes d’épilepsie et leurs familles.

Pour information, visitez epilepsyadvocacynetwork.org ou appelez le 309-472-6264.