La chambre de Vernon s’oppose aux modifications proposées des limites électorales – Kelowna Capital News

Les changements proposés aux limites électorales qui diviseraient la ville de Vernon en deux circonscriptions électorales ne recueillent pas beaucoup d’appui.

La British Columbia Electoral Boundaries Commission recommande une nouvelle circonscription de Vernon-Lake Country. Les changements comprendraient le déplacement de Predator Ridge, Beachcomber Bay, Okanagan Landing et Bella Vista Highlands hors de la circonscription de Vernon-Monashee vers la circonscription de Kelowna-Lake Country.

Un rapport préliminaire de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales indique que les changements réduiraient la population de Vernon-Monashee, la mettant en conformité avec celle de Kelowna-Lake Country.

La chambre de commerce du Grand Vernon est contre les changements proposés, comme elle l’a exprimé dans une lettre ouverte datée du 31 octobre. Dans la lettre, la chambre a déclaré que les changements de limites sépareraient une grande partie de la population de Vernon du reste de la communauté à la niveau provincial — secteurs qui tirent des services municipaux de la ville de Vernon, y compris le développement économique, la planification et l’infrastructure.

La chambre ajoute que ces quartiers comptent environ 9 000 habitants dont les intérêts sont davantage alignés sur Vernon, Coldstream et le district régional de North Okanagan (RDNO) qu’avec Lake Country et Kelowna.

La chambre déclare en outre que le RDNO contrôle l’accès à l’eau domestique, aux sentiers et aux services culturels et que tout accès de transport à Beachcomber Bay, à Okanagan Landing et aux hautes terres de Bella Vista se fait via la ville de Vernon.

« Vernon est une unité économique et sociale unique, avec des entreprises qui soutiennent les consommateurs dans tous les quartiers et créent des emplois pour les résidents de toute la communauté. Des quartiers tels que Predator Ridge et Okanagan Landing jouent un rôle important dans l’économie locale », a déclaré le président de la chambre, Robin Cardew.

“Des organisations telles que la Chambre de commerce du Grand Vernon, ainsi que des agences de services sociaux vitales, desservent tous les résidents et entreprises de Vernon.”

Cardew dit que la chambre apprécie que la commission tente de faire face à la croissance démographique en redistribuant les circonscriptions électorales, mais estime qu’il est plus logique que Vernon ait un seul représentant au niveau provincial. À ce niveau, cela simplifiera le processus permettant au gouvernement local de rechercher le soutien du gouvernement supérieur pour les projets communs et les services locaux. Cela permettra également une meilleure compréhension des rôles et des responsabilités du représentant et permettra aux organisations de diriger des ressources limitées vers un seul représentant.

Cardew dit également qu’un seul membre de l’Assemblée législative sera en mesure d’assurer une représentation efficace pour Vernon.

Dans son rapport préliminaire, la commission indique qu’un lien économique et social fort entre Lumby, Cherryville, Vernon et Coldstream indique qu’ils devraient être conservés dans la même circonscription électorale. La chambre dit que la même logique devrait être appliquée aux quartiers de Predator Ridge, d’Okanagan Landing et de Bella Vista.

«Si Predator Ridge, Okanagan Landing et Bella Vista sont placés à Kelowna-Lake Country, nous craignons qu’environ 9 000 résidents de Vernon ne voient effectivement leur voix électorale étouffée par la population plus large de Kelowna qui dominera le centre d’intérêt du député.» dit Cardew.

Cardew a demandé que les zones B et C de Vernon, Coldstream et RDNO restent dans la même circonscription électorale.

« La Ville de Vernon ne devrait pas être divisée en deux circonscriptions électorales distinctes.

La députée de Vernon-Monashee, Harwinder Sandhu, a déclaré qu’elle était en train d’examiner comment les changements proposés affecteraient les résidents locaux.

“Quelle que soit la proposition, le public a toujours la possibilité de s’engager avec les suggestions et de fournir des commentaires, et j’encourage tout le monde à jouer un rôle actif dans ce processus”, a déclaré Sandhu.

La commission accepte les commentaires du public sur les changements de limites proposés jusqu’au 22 novembre. Pour soumettre une soumission, rendez-vous sur bcebc.ca/your-voice/.

Brendan Shykora

District régional de North OkanaganpolitiqueVernon