La chambre de commerce du Grand Vernon s’inquiète au cas où la Colombie-Britannique suivrait le gouvernement fédéral en déclarant le 19 septembre un jour férié pour reconnaître les funérailles d’État de feu la reine Elizabeth II.

Dans une lettre adressée au premier ministre John Horgan, au ministre du Travail Harry Bains et au député de Vernon-Monashee Harwinder Sandhu, la chambre a recommandé que la province autorise les entreprises et les organisations à but non lucratif à décider individuellement d’offrir ou non une journée de reconnaissance le 19 septembre.

« Notre chambre rend hommage aux réalisations importantes de la reine Elizabeth II au cours de son règne de 70 ans. Son engagement à servir à la fois le Canada et le Commonwealth a été vraiment inspirant », déclare la lettre du président de la chambre, Robin Cardew. « Cependant, nous craignons que la province de la Colombie-Britannique suive l’exemple du gouvernement du Canada et déclare le 19 septembre 2022 comme jour férié pour reconnaître les funérailles nationales de la reine ce jour-là.

La première préoccupation de la chambre est que six jours ne suffisent pas aux employeurs pour ajuster les horaires et les heures de travail des employés.

La deuxième préoccupation est que les entreprises perdront une journée de productivité, “en particulier lorsqu’elles continuent de lutter contre l’inflation, la pénurie de main-d’œuvre et la pandémie de COVID-19”.

Troisièmement, la chambre craint que les entreprises qui choisissent de rester ouvertes devront indemniser les employés à une époque où les marges bénéficiaires sont serrées.

Enfin, la chambre affirme qu’un deuxième jour férié en septembre augmenterait les dépenses d’entreprise.

Si la province envisage un jour férié le 19 septembre, la chambre dit qu’il y a quelques options à considérer, notamment :

• Le 19 septembre est un jour férié national au Royaume-Uni et les travailleurs au Royaume-Uni n’ont pas droit à des congés ;

• À Terre-Neuve-et-Labrador, les entreprises et les organisations non gouvernementales ne seront pas tenues de fermer ou de traiter la journée comme un jour férié payé. «Les entreprises et autres organisations de la province sont encouragées à commémorer Sa Majesté de la manière qui leur convient le mieux», déclare un communiqué de presse du gouvernement de Terre-Neuve;

• En Ontario, il n’y aura pas de jour férié, mais les résidents de cette province sont encouragés à observer une minute de silence à 13 h HE le jour des funérailles.

«Nous pensons qu’il existe des alternatives pour que les Britanno-Colombiens honorent la reine et réfléchissent à son héritage le 19 septembre 2022 tout en veillant à ce que les entreprises et les organisations de toute la Colombie-Britannique aient la possibilité de choisir le plan d’action qui leur convient le mieux, ainsi qu’à leurs employés», précise la lettre.

Le gouvernement fédéral a annoncé que le 19 septembre serait un jour férié national pour le deuil, mais cela ne donne que le jour de congé aux employés fédéraux. La province de la Colombie-Britannique n’a pas encore annoncé si elle emboîtera le pas en le déclarant un jour férié.

