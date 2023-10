La Chambre de Princeton organise l’inauguration du 30e anniversaire de Beetz Me – Shaw Local

La Chambre de commerce de la région de Princeton a inauguré le 8 septembre le ruban pour célébrer le 30e anniversaire de Beetz Me.

Beetz Me propose une variété de services, notamment des emballages cadeaux professionnels, des expériences de bar à vin, des cours de sirotation et de peinture, des cadeaux, de la décoration et bien plus encore.

Pour plus d’informations sur Beetz Me, visitez le 952 N. Main St. ou appelez le 815-879-7777.