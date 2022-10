La chambre de la région de Sauk Valley reconnaît les contributions à la fabrication et recueille des fonds pour des bourses d’études – Shaw Local

Les efforts de développement de la main-d’œuvre ont été célébrés tandis que les participants ont collecté des bourses d’études pour les étudiants poursuivant des diplômes en fabrication lors du quatrième dîner de fabrication organisé au Sauk Valley Community College.

“C’est un honneur pour la Chambre d’accueillir un si grand événement pour mieux servir les grands fabricants et nos membres de la vallée de Sauk”, a déclaré Jon Mandrell, président du conseil d’administration de la chambre de commerce de la région de Sauk Valley. « Nous nous engageons à ajouter de la valeur à nos membres, à être un catalyseur de la croissance de nos entreprises locales et à nous associer au développement de la main-d’œuvre.

“Merci à tous ceux qui ont participé et félicitations aux lauréats des bourses de cette année qui ont été reconnus.”

Environ 180 personnes ont assisté au dîner du 13 octobre. Il y avait des mises à jour sur la programmation disponible au Whiteside Area Career Center, au Morrison Institute of Technology, au Regional Office of Education 47 et au Sauk Valley Community College.

L’événement de cette année a été parrainé par le groupe IFH, Sterling Federal Bank, Astec Industries, Sterling Steel Co., United Craftsmen, ED Etnyre, Sauk Valley Bank, Frantz Manufacturing, Timken Diamond-Drives, Menk USA, McFalls Berge & Associates, Larson Hardware , Raynor Garage Doors, Wal-Mart Supply Chain, P & P Industries, Edward Jones – Mike Loos, Hughes Resources, Mazel & Co, Metform, ROE 47 et Holiday Inn Express & Suites.