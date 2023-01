La Chambre de Kelowna recherche des candidats de premier ordre de plus de 40 ans

La Chambre de commerce de Kelowna lance un appel à candidatures parmi les 40 meilleurs professionnels sur 40 pour 2023.

KCC travaille avec BDO Canada LLP depuis la création du programme.

« Nous parrainons le programme et les événements du Top 40 depuis neuf ans maintenant et nous sommes continuellement émerveillés par le leadership individuel et le sens des affaires que les lauréats ont mis dans la croissance et le succès de Kelowna », a déclaré Ken Carmichael, chef de marché pour l’intérieur de la Colombie-Britannique.

“Nous avons une communauté d’affaires dynamique et en pleine croissance et BDO considère notre célébration dans ce domaine comme une grande priorité pour nous tous.”

La présidente de la Chambre, Pamela Pearson, a noté qu’il y a une richesse de talent et d’expérience dans la cohorte des « plus de 40 ans » de dirigeants d’entreprises et d’organisations à Kelowna.

“Ce programme récompense ces compétences et ces connaissances approfondies avec la sensibilisation de la communauté à bon nombre de nos héros locaux méconnus”, a-t-elle déclaré.

La directrice exécutive du Rotary Center for Arts, Colleen Fitzpatrick, est une ancienne lauréate du programme.

“Les programmes Top 40 rassemblent un réseau de dirigeants et d’entrepreneurs soucieux de la communauté qui jettent les bases pour approfondir les relations actuelles ou en créer de nouvelles”, a déclaré Fitzpatrick.

“En construisant un réseau communautaire solide, nous créons une culture pour être inspiré et motivé tout en apprenant des histoires des autres.”

La chambre accueillera tous les lauréats lors d’un événement cet été.

