La Chambre de Genève accueille Fox Den Cooking Classes – Shaw Local

La Chambre de commerce de Genève a organisé une coupe de ruban le 30 juin pour Fox Den Cooking Classes, 131 S. 1st St., St. Charles, selon un communiqué de presse.

Propriétaire et chef, Jess Evans a coupé le ruban tenu par son mari Randy Evans et Ashley Keller, propriétaire de Weathered Ways Farm. Ils ont été rejoints lors de la célébration par des associés, des membres de la famille, des amis, des membres du conseil d’administration de la Chambre de Genève, des ambassadeurs, du personnel et la St. Charles Business Alliance.

Pour plus d’informations sur cette entreprise, visitez leur site web http://www.foxdencooking.com