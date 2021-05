La Chambre de commerce veut mettre fin à un avantage fédéral de 300 $

Le rapport décevant sur l’emploi d’avril a incité vendredi la Chambre de commerce des États-Unis à appeler à la fin de la prime fédérale de 300 $ en chèques de chômage hebdomadaires, suggérant qu’elle décourage les chômeurs de prendre de nouveaux emplois.

L’économie n’a ajouté que 266 000 emplois le mois dernier, bien en deçà des 995 000 économistes prévus, selon leur estimation médiane dans une enquête Bloomberg.

«Le rapport décevant montre clairement que payer les gens pour qu’ils ne travaillent pas freine ce qui devrait être un marché du travail plus fort», a déclaré Neil Bradley, vice-président exécutif de la chambre, dans un communiqué. «Une mesure que les décideurs devraient prendre maintenant est de mettre fin à la prestation de chômage hebdomadaire supplémentaire de 300 dollars.»

Bradley a ajouté qu’une analyse de la chambre a révélé que la prime signifie qu’un chômeur sur quatre remporte plus de chômage que de travail.

Plusieurs études ont conclu que l’avantage n’a pas dissuadé les chômeurs de chercher ou d’accepter un nouvel emploi. La Federal Reserve Bank de San Francisco a constaté que l’augmentation des revenus à court terme ne l’emportait pas sur «la valeur d’un revenu stable à plus long terme» qu’un emploi fournit.

Mais les employeurs ont rapporté de façon anecdotique que de nombreux candidats postulent pour des postes vacants mais ne se présentent pas aux entretiens ou refusent des offres d’emploi. Certains des candidats ont reconnu avoir postulé simplement pour répondre aux exigences de recherche d’emploi d’un État afin de continuer à recevoir des prestations.

«Les prestations devraient expirer en septembre, mais peut-être que les gens pensent que les emplois seront tout aussi faciles à trouver à l’époque qu’aujourd’hui, alors pourquoi prendre un emploi aujourd’hui?» l’économiste Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics a écrit dans une note aux clients.

Jeudi, le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a ordonné la fin de la participation de l’État aux programmes fédéraux d’indemnisation du chômage liés à la pandémie d’ici la fin du mois de juin. Il a dit que les programmes contribuaient aux pénuries de main-d’œuvre parce que de nombreux travailleurs recevaient plus qu’ils ne recevaient de salaires.

Après que la pandémie ait déclenché des pertes d’emplois sans précédent de 22 millions d’emplois au printemps dernier – en particulier dans les bars, les restaurants et les hôtels, ainsi que dans les loisirs et les voyages – le Congrès a ajouté un supplément de 600 $ aux chèques de chômage hebdomadaires de l’État jusqu’en juillet. Le président Donald Trump a approuvé un bonus fédéral de 300 dollars en août pour seulement six semaines, mais le Congrès l’a renouvelé dans le cadre de la mesure de secours de 900 milliards de dollars COVID-19 adoptée en décembre.

D’autres facteurs peuvent également contribuer à la pénurie de main-d’œuvre qui a freiné les gains d’emplois le mois dernier, y compris les travailleurs qui s’occupent de parents malades ou d’enfants qui apprennent à distance à domicile pendant la pandémie, selon des économistes et des responsables du personnel.

Contributeur: Associated Press