La Chambre de commerce du Canada lance un avertissement sévère concernant les relations commerciales avec les États-Unis

Un nouveau rapport de la Chambre de commerce du Canada lance un avertissement sévère à l’approche de l’élection présidentielle américaine, affirmant que des politiques protectionnistes telles que les tarifs douaniers proposés par Donald Trump pourraient nuire aux économies des deux côtés de la frontière.

Le rapport rédigé par Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary, indique que même si la plupart des Canadiens reconnaissent l’importance du commerce avec les États-Unis, les Américains n’ont pas la même compréhension de la complexité des liens entre les deux pays, en particulier à une époque de crise. incertitude géopolitique.

Tombe affirme que les tarifs pourraient avoir d’énormes répercussions sur deux des plus grands secteurs économiques du Canada : l’énergie en Alberta et la production automobile en Ontario.

Trevor Tombe est professeur d’économie à l’Université de Calgary. (Colin Hall/CBC)

Des responsables canadiens et des groupes d’affaires ont rencontré leurs homologues démocrates et républicains partout aux États-Unis, pour s’assurer que le Canada est prêt à tout résultat des élections de novembre.

Les deux candidats à la présidentielle ont fait campagne en faveur de politiques protectionnistes qui pourraient créer une incertitude pour le commerce canadien. Celui qui prendra la Maison Blanche sera aux commandes lors de la révision de l’accord Canada-États-Unis-Mexique en 2026.

« Les deux partis ont évolué dans des directions protectionnistes depuis un certain temps », a déclaré Tombe.

Alors que la vice-présidente Kamala Harris devrait rester proche de la voie de l’administration Biden en matière de relations avec le Canada, elle a souligné le mois dernier son opposition au remplacement de l’ALENA négocié sous l’administration Trump, affirmant qu’il permettait aux grands constructeurs automobiles d’externaliser les emplois américains.

La proposition tarifaire suscite des inquiétudes

Pendant ce temps, Trump a annoncé son intention d’imposer un droit de douane généralisé de 10 % sur les importations s’il obtient un second mandat.

Cette proposition a suscité des inquiétudes des deux côtés de la frontière.

Kirsten Hillman, l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, a tenté d’apaiser les craintes en affirmant que Washington ne trouverait probablement pas réalisable d’appliquer les tarifs douaniers dans le cas du Canada.

Si les tarifs douaniers de Trump étaient adoptés, Tombe a déclaré que cela nuirait aux économies des deux côtés de la frontière internationale.

Le rapport, qui utilise des modèles pour estimer l’impact des tarifs s’ils deviennent permanents, suggère que cette décision réduirait la taille de l’économie canadienne entre 0,9 et 1 pour cent, ce qui entraînerait environ 30 milliards de dollars par an en coûts économiques.

Le rapport estime que les coûts économiques pour les États-Unis s’élèveraient à environ 125 milliards de dollars par an.

Les choses seraient encore pires si d’autres pays ripostaient en érigeant leurs propres barrières tarifaires. Dans ce cas, les revenus canadiens chuteraient de 1,5 pour cent et la productivité de 1,6 pour cent, indique le rapport.

« Cela représente 45 milliards de dollars de perte d’activité économique au Canada », a déclaré Tombe. « En gros, cela représente environ la moitié de la taille d’une récession normale. C’est un gros coup. »

Ce n’est pas la première fois qu’une telle politique est proposée aux États-Unis.

Tombe a évoqué le « choc Nixon » de 1971, lorsque les États-Unis ont imposé une surtaxe temporaire de 10 pour cent sur les importations, y compris en provenance du Canada.

À l’époque comme aujourd’hui, le Canada a demandé une exemption, invoquant son rôle unique et intégral en tant que partenaire commercial fiable.

Les tarifs douaniers de Nixon n’ont duré que quatre mois avant d’être annulés, mais des recherches ont montré qu’ils ont entraîné une réduction de 2,6 pour cent des importations totales des États-Unis en provenance du Canada.

L’effet serait probablement plus important aujourd’hui, a déclaré Tombe, car la nature des échanges commerciaux entre les deux pays est devenue plus complexe et plus connectée.

Certains experts ont averti que la relation entre les deux pays est passée de stratégique à transactionnelle à mesure que le Canada est devenu moins critique que d’autres pays dans le monde.

Le nouveau rapport indique que les relations économiques entre le Canada et les États-Unis sont massives, profondément interconnectées et mutuellement bénéfiques.

Il est constitué d’un « réseau complexe de chaînes d’approvisionnement dans de nombreux secteurs », indique le rapport, les exportations canadiennes étant utilisées par les entreprises américaines comme intrants pour produire d’autres biens.

« Le commerce entre le Canada et les États-Unis a des effets en cascade sur l’ensemble de l’économie américaine, le Canada étant un fournisseur d’intrants essentiel et fiable », indique le rapport.

L’énergie et l’automobile

Il existe également des investissements transfrontaliers, ainsi que des exportations plus difficiles à suivre dans des services comme le tourisme ou la technologie.

Même si l’économie américaine dans son ensemble est plus vaste et généralement moins dépendante des flux commerciaux internationaux, le Canada est la principale destination des exportations de 34 États.

Au Michigan, le commerce avec le Canada représente 14 pour cent de l’économie de l’État. C’est 10,2 pour cent dans l’Illinois et 6,7 pour cent dans le Wisconsin.

De nombreux États du Midwest sont des champs de bataille clés lors des élections, et les politiques commerciales qui auraient un impact sur le Canada auraient un impact disproportionné sur leurs entreprises et leurs citoyens.

« Les conséquences des perturbations sont assez similaires des deux côtés de la frontière », a déclaré Tombe.

L’ancien ambassadeur américain Bruce Heyman a déclaré que les Américains présents au Canada pourraient avoir un impact sur les élections américaines du mois prochain. (Fred Chartrand/La Presse Canadienne)

Dans une interview accordée mardi, l’ancien ambassadeur américain au Canada, Bruce Heyman, a également mis en garde contre l’impact potentiel des tarifs douaniers de Trump s’ils s’appliquaient à tout, y compris au pétrole.

« Je ne pense pas que les gens comprennent pleinement ce que cela signifie. Ce risque pour l’Alberta et le reste du Canada est assez important et je pense qu’il pourrait être très préjudiciable à votre économie », a déclaré Heyman, qui a occupé ce poste de 2014 à 2017. , sur les ondes de CBC Radio Révélation de Calgary.

« Même si vous pensez peut-être qu’il fait la promotion de davantage de combustibles fossiles plutôt que d’énergies renouvelables et d’autres choses, je dirais qu’il fait la promotion de l’Amérique d’abord, et il parle très explicitement d’une taxe sur tous les produits importés, et je pense que cela inclurait votre pétrole. «

Si tel est le cas, a déclaré Tombe, cela pourrait avoir des conséquences considérables sur les économies provinciales et canadiennes.

« La majeure partie du pétrole que nous produisons en Alberta est, dans une très large mesure, destinée aux États-Unis. Un tarif de 10 pour cent aurait donc des implications pour les producteurs d’ici, mais l’ampleur de ce montant dépend de la quantité de pétrole que nous produisons en Alberta. [of a] frapper les raffineries américaines. »

L’Ontario et, dans une moindre mesure, le Manitoba pourraient également ressentir de vastes répercussions des droits de douane sur leurs secteurs respectifs de l’automobile et des transports.

« Ils verraient une baisse de l’ordre d’environ 20 pour cent en termes d’exportations vers les États-Unis en tant que part de leur production. Cela représente un cinquième de leur activité globale, donc c’est vraiment considérable. »