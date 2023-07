La Chambre de commerce demande au juge de bloquer les négociations sur les médicaments de Medicare

La Chambre de commerce américaine a demandé mercredi à un juge fédéral de l’Ohio de bloquer les nouveaux pouvoirs de Medicare pour négocier les prix des médicaments avant le 1er octobre.

La requête en injonction préliminaire est une escalade significative dans la bataille juridique de l’industrie pharmaceutique contre Medicare qui mettrait fin aux pourparlers avant qu’ils ne commencent cet automne.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, publiera d’ici le 1er septembre une liste de 10 médicaments coûteux qui seront sélectionnés pour les négociations. Les fabricants de médicaments doivent ensuite décider s’ils signent des accords pour participer aux pourparlers d’ici le 1er octobre.

La Chambre de commerce américaine et les chambres de commerce locales de Dayton, Ohio et Michigan ont poursuivi Medicare devant un tribunal fédéral du district sud de l’Ohio en juin. Ils ont fait valoir que les négociations sur la drogue violent les premier et cinquième amendements de la Constitution américaine, ainsi que la séparation des pouvoirs.

La Chambre a demandé mercredi au juge Thomas Rose de bloquer les négociations avant qu’elles ne commencent parce qu’elles violent la clause de procédure régulière.

Fabricant de médicaments Abbvie , membre de la US Chamber et de la chambre de la région de Dayton, Ohio, craint que son médicament contre le cancer du sang Imbruvica ne soit sélectionné pour les négociations cet automne. Imbruvica a généré 4,6 milliards de dollars de revenus l’an dernier, soit environ 8 % des ventes totales de l’entreprise.