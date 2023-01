La chambre de commerce de Princeton accueillera le premier Chili Cook Off le 14 janvier – Shaw Local

La chambre de commerce de la région de Princeton accueillera son premier Chili Cook Off de 14 h à 18 h le samedi 14 janvier au Cliff Event Center, 1105 E. Peru St., Princeton.

Six coupes de dégustation et des billets de vote préférés de la foule seront remis. Des pommes de terre au four et des dégustations supplémentaires seront offertes pour 2 $ chacune. L’événement offrira également des matchs éliminatoires télévisés, des enchères silencieuses et un bar payant.

Les billets sont disponibles à l’avance au coût de 8 $ ou 10 $ à la porte. Pour information ou pour acheter des billets, appelez la chambre au 815-875-2616.