La chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois annonce ses 40 moins de quarante – Shaw Local

Le conseil d’administration de la chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois a annoncé sa première classe de 40 membres de moins de quarante ans.

Le premier groupe de membres de l’IVAC représente des personnes de toute la vallée de l’Illinois et de nombreux secteurs différents. Les récipiendaires illustrent une volonté d’avoir un impact positif sur les communautés, les entreprises et les organisations, et ont fait leurs preuves en matière de service et d’implication aux entreprises et à la communauté.

Le groupe est composé de leaders de l’éducation, des petites entreprises, de la finance, des organisations à but non lucratif, du commerce de détail, des forces de police, entre autres.

“IVAC est extrêmement heureux de reconnaître ces 40 personnes méritantes”, a déclaré Jeff Borelli, président du conseil d’administration d’IVAC. “Ce groupe de dirigeants diversifié, passionné et engagé est un atout précieux pour nos communautés.”

La chambre a remercié son comité de sélection qui a donné de son temps pour sélectionner les récipiendaires de cette année. Le comité comprenait Beverly Malooley, Malooley Dahm Realty (conseil IVAC); Jerry Corcoran, président de l’Illinois Valley Community College ; Mark Lipert, directeur des ventes chez Starved Rock Media ; et Curt Bedei, directeur du développement économique de La Salle (ancien récipiendaire 40 Under 40).

Les lauréats de cette année sont :