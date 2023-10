VIENNE — La Chambre de Commerce de la Région de Belpré a tenu son 85ème dîner annuel, « Le travail rendu amusant permet d’accomplir le travail » jeudi au Centre de conférence et de réception Grand Pointe à Vienne.

Le maître de cérémonie était Ben Bradley de Sow-N-Sew and Sun LLC.

Le dîner annuel comprenait un panel d’invités spéciaux axés sur les meilleures pratiques, expériences et innovations pour une culture de travail et un environnement positifs afin d’attirer et de fidéliser les employés. Avant le panel, Barb Close, présidente du conseil d’administration du BACC 2023, a parlé de la grandeur du MOV et a passé en revue les réalisations de l’année 2023.

Le modérateur du panel invité était Chuck Helmick, Results Radio et membre du conseil d’administration de 2023 ; et les panélistes comprenaient Simon Hargus, First Settlement Physical Therapy ; Mary Ketelsen, chips de pomme de terre Monsieur Bee ; Deanna Shuler, système de santé Memorial ; et Bill Wilkinson, Emploi de Mid-Ohio Valley.

« La COVID a été un grand défi pour nous » Ketelsen a parlé des difficultés liées au maintien du personnel et des employés. « Parce que les employés veulent travailler à domicile, nous avons dû augmenter leurs revenus pour obtenir des salaires compétitifs, et cela a été difficile. »

« Nous organisons des mercredis bien-être pour nos collaborateurs, comme une journée pizza. » » a déclaré Wilkinson à propos du plaisir positif que l’on peut avoir dans l’environnement de travail. « Nous leur donnons également de la flexibilité, car depuis le premier jour, nous n’avons pas de roulement de personnel. »

« Il faut être responsabilisant à un niveau positif » Hargus a donné des conseils pour rendre l’environnement de travail plus positif pour les employés. « Vous devez réaliser des enquêtes auprès des employés comportant des questions auxquelles vous ne souhaitez peut-être pas obtenir de réponses, mais vous devez recevoir ces enquêtes, prendre leurs réponses et réellement apporter des changements positifs pour eux. De cette façon, ils savent que vous écoutez leurs commentaires et leurs préoccupations.

« La santé mentale est si importante dans le domaine médical parce que le travail est très éprouvant sur le plan émotionnel, mais il est également gratifiant » a déclaré Shuler sur la façon de rendre l’environnement positif et d’attirer les employés. « Nous leur donnons des outils et des ressources, non seulement pour leur santé mentale, mais aussi pour leur bien-être financier. »

Des prix ont été décernés, notamment Petite entreprise de l’année, Esprit de la chambre, Homme d’affaires de l’année, Esprit de la communauté, Entreprise de l’année, Ambassadeur de l’année, Organisation à but non lucratif de l’année et Citoyen de Belpré de l’année.

Parmi les gagnants figuraient Helmick pour le prix Spirit of the Chamber, Trademark Solutions pour le prix Small Business of the Year, First Settlement Physical Therapy pour l’entreprise de l’année, Janet Gilbert pour le citoyen de l’année et Karen Waller pour la clé de la Ville.

La soirée s’est terminée par l’intervention du maire de Belpré, Mike Lorentz, qui a reçu un prix spécial plus tôt dans la soirée.

« Notre ville évolue avec de nouvelles entreprises et investisseurs, je suis très fier de ce que nous avons accompli et le cœur de notre ville est cette chambre », dit Lorentz. « J’ai la chance d’avoir été votre maire pendant 16 ans. Merci du fond du coeur. »

Gretchen Dowler peut être contactée à [email protected]









