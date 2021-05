La Chambre de commerce américaine déchire 300 dollars d’allocations au chômage et appelle à l’abrogation

Vendredi, le plus grand groupe de lobbying des entreprises en Amérique a accusé une allocation fédérale de chômage de 300 dollars par semaine d’avoir incité les Américains à rester chez eux et le rapport sur les emplois beaucoup plus faible que prévu d’avril.

« Le rapport décevant sur l’emploi montre clairement que payer les gens pour qu’ils ne travaillent pas freine ce qui devrait être un marché du travail plus fort », La Chambre de commerce américaine a déclaré dans les heures qui ont suivi la publication par le ministère du Travail de son rapport sur l’emploi d’avril 2021.

« Une étape que les décideurs politiques devraient franchir maintenant est de mettre fin aux allocations de chômage supplémentaires hebdomadaires de 300 dollars », a ajouté le groupe de pression. « D’après l’analyse de la Chambre, la prestation de 300 $ a pour conséquence qu’environ un bénéficiaire sur quatre a perdu plus de chômage qu’il n’a gagné en travaillant. »

Un porte-parole de la Chambre a confirmé à CNBC qu’il utiliserait un message similaire pour faire pression sur la Maison Blanche et Capitol Hill afin de mettre fin au paiement.

L’attaque du groupe contre les allocations de chômage fédérales est intervenue quelques heures après que le ministère du Travail a annoncé que l’emploi salarié non agricole avait augmenté de 266 000 le mois dernier, bien en dessous du million attendu par les économistes interrogés par Dow Jones.