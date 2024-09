La Chambre d’assemblée se termine dans le triangle de jonction

Le bâtiment de l’Assemblée législative de Marlin Spring Developments a été achevé dans le triangle de jonction de Toronto. Ce bâtiment à usage mixte de 17 étages, situé au sud de la rue Bloor, au 201 Sterling Road, est situé dans la zone de réaménagement du plan directeur de Sterling. La plupart de son revêtement et de ses vitrages sont désormais en place, ce qui a suscité des critiques positives de la part de nombreux utilisateurs du forum UrbanToronto. Il se trouve à seulement 10 minutes à pied au sud-est des stations Dundas West et Bloor GO/UPX et à 8 minutes à pied de la future station Bloor-Lansdowne GO prévue au coin sud-ouest de la rue Bloor Ouest et de l’avenue St Helens.

Vue vers le nord en direction de la Chambre d’assemblée, conçue par Graziani + Corazza Architects pour Marlin Spring Developments

UrbanToronto a fourni une dernière mise à jour en juin 2024, alors que les travaux étaient en cours pour les derniers niveaux résidentiels du gratte-ciel conçu par Graziani + Corazza Architects.

Un mois plus tard, cette vue sud-est offre une vue dégagée sur l’élévation ouest, où le revêtement en panneaux de briques s’étend désormais jusqu’au 10e étage. Les deux premiers niveaux sont dotés de panneaux de couleur grès orientés vers la rue, y compris autour de l’entrée du garage de stationnement au centre. Un monte-charge de chantier est en fonctionnement à l’extrémité nord-est du bâtiment, où un volume en saillie articule la volumétrie.

Travaux de revêtement et de vitrage en cours, avec l’ascenseur de chantier sur l’élévation nord à gauche, image du contributeur du Forum UrbanToronto rdaner

En août 2024, une vue lointaine vers le sud sur la ligne GO de Barrie montre le motif en gradins du revêtement qui monte sur sept étages à côté de la voie ferrée, où un mur de protection assure la résilience de sécurité à côté des voies. Le revêtement en brique atteint le 10e étage du côté nord et le 12e étage plus près du côté ouest. Plus près de la caméra, nous voyons des grues à tour – l’une cachée derrière la plus proche – pour Catalyst au 77 Wade.

Vue aérienne lointaine vers le sud de la tour adjacente à la ligne GO de Barrie, image du contributeur du forum UrbanToronto ProjectEnd

Ce mois-ci, nous nous tournons vers l’élévation sud de la Chambre d’assemblée, désormais achevée. Les deux volumes étendus sont dotés de panneaux de briques achevés jusqu’au 14e étage à gauche et jusqu’au 15e étage à droite. Les rangées de fenêtres sont dotées de meneaux noirs et de panneaux de tympan contrastant avec la maçonnerie. Le vaste vitrage de la section centrale en retrait est visible jusqu’au 12e étage. Au-dessus, la grue à tour hisse les matériaux jusqu’au sommet du bâtiment. Le béton nu du penthouse mécanique s’élève dans le coin supérieur droit.

Regard vers le nord en direction de la Chambre d’assemblée couronnée, image de rdaner, contributeur du Forum UrbanToronto

Sur cette vue vers l’est depuis Sterling Road et Perth Avenue, les niveaux supérieurs entièrement revêtus de l’élévation ouest s’élèvent au-dessus des deux premiers étages ouverts. Cette zone comprendra un hall d’entrée commercial à gauche et une entrée commerciale au centre. À gauche, les six derniers étages de la section nord-est du bâtiment attendent d’être revêtus à côté du monte-charge. Le stationnement du côté nord de l’Assemblée législative est prévu comme un futur sentier public menant au nord jusqu’à la gare GO Bloor-Lansdowne.

Vue vers l’est de la Chambre d’assemblée depuis Sterling Road et Perth Avenue, image de rdaner, contributeur du Forum UrbanToronto

La Chambre d’assemblée s’élève à une hauteur de 61,85 m et ajoutera 266 unités résidentielles au Junction Triangle.

UrbanToronto continuera de suivre l’évolution de ce projet, mais en attendant, vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet grâce à notre fichier de base de données, dont le lien figure ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la conversation dans le fil de discussion du forum de projet associé ou laisser un commentaire dans l’espace prévu à cet effet sur cette page.

