La Chambre commence le troisième jour sans orateur après le blocage de McCarthy par les rebelles républicains – en direct

Bonjour, lecteurs du blog en direct sur la politique américaine, alors que nous partons pour une autre journée de grands drames à Washington. Les républicains du Congrès ont remporté de justesse le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de novembre, mais n’ont pas réussi à s’entendre entre eux pour élire le président de la Chambre, après deux jours de tours de scrutin où Kevin McCarthy n’a pas obtenu la majorité nécessaire.

Restez avec nous pendant que nous couvrons les développements d’aujourd’hui au fur et à mesure qu’ils se produisent. Voici ce qui est à l’ordre du jour politique :

La maison reprendra la session à 12 h HE aujourd’hui et la bataille pour devenir président reprendra. Chef républicain de la Chambre Kévin McCarthy a maintenant traversé six tours de scrutin depuis mardi après-midi et n’a pas réussi à obtenir la majorité malgré le contrôle de la chambre par le parti. C’est sans précédent dans au moins un siècle de politique américaine.

Kévin McCarthy devrait à nouveau tenir des réunions frénétiques ce matin avant la session de la Chambre. Le républicain de Californie traverse un traumatisme politique épique qui est non seulement mauvais pour lui, mais qui rend les républicains inutiles alors que la guerre civile fait rage dans le parti.

Aucune autre affaire de la maison peut commencer jusqu’à ce que la chambre ait un orateur. Cela signifie que les législateurs n’ont pas prêté serment pour le 118e Congrès qui a débuté le 3 janvier, y compris tous les nouveaux représentants élus pour la première fois à mi-mandat.

McCarthy négocie toujours, espérant offrir suffisamment de concessions aux 19 ou 20 rebelles de droite de son propre camp qui refusent de voter pour lui. Avec la faible majorité du GOP, il ne peut se permettre de perdre que quatre voix du GOP si les démocrates continuent tous à se présenter et à voter pour leur gars, chef de la minorité à la Chambre et membre du Congrès de New York. Hakeem Jeffriesqui a succédé au poste de l’ancien Président Nancy Pelosi.