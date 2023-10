La Chambre commence à voter sur la ligne dure républicaine Jim Jordan comme président – ​​La politique américaine en direct

Les évènements clés

Alors que le vote commençait, Jim Jordan souriait mais avait l’air nerveux et bougeait ses mains, sachant que ses espoirs de devenir le troisième élu le plus haut placé en Amérique sont sur le fil du couteau.

« Un vote aujourd’hui pour faire de l’architecte d’une interdiction nationale de l’avortement, un négationniste virulent et un initié de l’insurrection le président de cette Chambre serait un message terrible pour le pays et nos alliés. »

Mais Pete Aguilar La nomination par Hakeem Jeffries comme orateur a suscité des applaudissements plus forts et plus prolongés de la part des démocrates que Jordan n’en a reçu de la part des républicains.

il y a 33 mois 12h53 HAE

Dans son discours de nomination de Jim Jordan, la présidente de la conférence républicaine, Elise Stefanik, a évité toute mention des luttes intestines qui ont conduit à vider la chaise de l’orateur et s’est plutôt concentrée sur des points de discussion familiers.

« Notre ami et collègue Jim Jordan est un patriote. C’est un guerrier d’abord américain qui remporte les combats les plus difficiles, s’attaquant à la corruption et obligeant les plus hauts niveaux de gouvernement à rendre des comptes au nom du peuple. Jim est la voix du peuple américain qui se sent sans voix depuis trop longtemps », a-t-elle déclaré.