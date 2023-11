La Chambre censure Rashida Tlaib, citant le slogan « De la rivière à la mer »

La Chambre a voté mardi la censure de la représentante Rashida Tlaib, démocrate du Michigan, réprimandant formellement la seule Palestinienne américaine au Congrès pour ses déclarations concernant la guerre entre Israël et le Hamas.

Vingt-deux démocrates ont rejoint la plupart des républicains pour voter. la résolution, qui accuse Mme Tlaib de « promouvoir de faux récits » autour de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et d’« appeler à la destruction de l’État d’Israël ». Le vote a été de 234 voix contre 188. Quatre républicains ont voté contre la censure de Mme Tlaib, tandis qu’un démocrate et trois républicains ont voté « présents », refusant de prendre position.

Après que le marteau soit tombé, les législateurs démocrates, pour la plupart progressistes, ont entouré Mme Tlaib sur le sol et l’ont embrassée.

Le soutien des démocrates à la réprimande de l’un des leurs reflète une division de plus en plus intense au sein du parti à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. Alors que de nombreux démocrates soutiennent fermement Israël, la gauche progressiste fait pression de plus en plus pour appeler à un cessez-le-feu et se concentrer sur les souffrances du peuple palestinien face à l’augmentation des morts civiles et à l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza. Mme Tlaib a été de loin le membre du Congrès le plus actif dans ce sens.

La mesure, proposée par le représentant Rich McCormick, républicain de Géorgie, affirmait qu’un déclaration faite par Mme Tlaib après l’attaque du Hamas contre Israël – appelant à la fin du « système d’apartheid qui crée les conditions étouffantes et déshumanisantes qui peuvent conduire à la résistance » – a « défendu » le terrorisme.

Il a également cité l’adhésion de Mme Tlaib à l’expression « du fleuve à la mer », un cri de ralliement pro-palestinien que beaucoup considèrent comme un appel à l’éradication d’Israël et qui a été jugé antisémite par la Ligue anti-diffamation. La résolution qualifie cette expression d’« appel génocidaire à la violence pour détruire l’État d’Israël et son peuple pour le remplacer par un État palestinien s’étendant du Jourdain à la mer Méditerranée ».

Mme Tlaib a déclaré que le slogan, utilisé par les manifestants pro-palestiniens dans une vidéo qu’elle a publiée accusant le président Biden de soutenir le génocide à Gaza, est « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la mort ». détester.”

Au cours du débat sur la résolution, Mme Tlaib est devenue émue à la Chambre en réitérant ses appels à un cessez-le-feu, en défendant ses critiques à l’égard du gouvernement israélien et en appelant à la sympathie pour le sort du peuple palestinien.

« Je ne peux pas croire que je dois dire cela, mais le peuple palestinien n’est pas jetable », a-t-elle déclaré, semblant retenir ses larmes alors que la représentante Ilhan Omar, démocrate du Minnesota, se levait pour la réconforter. « Les cris des enfants palestiniens et israéliens ne me semblent pas différents. »

Mme Tlaib a déclaré que ses critiques avaient « toujours été » dirigées contre le gouvernement israélien, et non contre le peuple israélien, et a averti ses collègues que le mouvement appelant à un cessez-le-feu « se développait chaque jour ».

« Vous pouvez essayer de me censurer, mais vous ne pouvez pas faire taire leurs voix », a-t-elle déclaré.

Le débat a opposé les démocrates traditionnels aux législateurs les plus progressistes de la Chambre, dont beaucoup étaient des femmes de couleur qui ont entouré Mme Tlaib sur le sol pendant que la censure était envisagée. La représentante Ayanna S. Pressley, démocrate du Massachusetts, a défendu Mme Tlaib et a qualifié la résolution de « manifestement islamophobe, antidémocratique et de totale perte de temps ». Mme Pressley, qui est noire, a fait valoir que la mesure avait été adoptée par des républicains « obsédés par le contrôle des femmes progressistes de couleur ».

D’autres démocrates ont cependant a condamné les déclarations de Mme Tlaib.

Le représentant Hakeem Jeffries de New York, leader de la minorité, a déclaré dans un communiqué avant le vote que faire écho à « des slogans largement compris comme appelant à la destruction complète d’Israël – comme « du fleuve à la mer » – ne faisait pas avancer les progrès. vers une solution à deux États. Au lieu de cela, cela risque de manière inacceptable d’accentuer la polarisation, la division et l’incitation à la violence.

Et le représentant Brad Schneider de l’Illinois, le seul démocrate à s’être rangé du côté des républicains lors d’un vote plus tôt dans la journée permettant à la résolution d’aller de l’avant, a accusé Mme Tlaib d’« essayer d’éclairer le monde et de couvrir » ceux qui utilisent la « rivière pour la mer ».

“Je défendrai toujours le droit à la liberté d’expression”, a déclaré M. Schneider dans un communiqué. « Tlaib a le droit de dire ce qu’elle veut. Mais cela ne peut rester sans réponse.

La semaine dernière, la Chambre a annulé une autre censure de Mme Tlaib proposée par la représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie, qui accusait Mme Tlaib d’« activité antisémite » et a appelé à une manifestation le 18 octobre dans un immeuble de bureaux de la Chambre, au cours de laquelle Mme Tlaib avait accusé Israël de génocide, une « insurrection ».

Mme Greene a réintroduit sa résolution de censure après l’avoir modifié pour qualifier la manifestation du 18 octobre d’« occupation illégale » d’un immeuble de bureaux de la Chambre. La Chambre avait prévu de l’examiner mardi soir, mais Mme Greene a retiré la résolution après que la Chambre a voté pour permettre à la mesure de M. McCormick d’aller de l’avant.

Le représentant Ken Buck, républicain du Colorado, s’est opposé la semaine dernière à la résolution de Mme Greene et a déclaré qu’il ne soutiendrait pas non plus les autres.

“Ce n’est pas notre rôle de censurer quelqu’un parce que nous ne sommes pas d’accord avec lui”, a-t-il déclaré. «Laissons le comité d’éthique examiner la question. Laissons les autres s’en occuper, mais je ne voterai pas pour une motion de censure à moins qu’il ne s’agisse d’un comportement très grave.»

Il est rare qu’un membre du Congrès soit censuré, ce qui équivaut à une réprimande publique un cran en dessous de l’expulsion. Avant juin, la Chambre n’avait censuré ses propres membres que 24 fois dans son histoire. Mais les résolutions de censure ont été de plus en plus utilisées ces derniers mois pour échanger des critiques et des reproches partisans de l’autre côté de l’allée.

Au cours de sa première semaine de travaux législatifs, après un mois de paralysie en raison de la course chaotique à la présidence, la Chambre a examiné deux résolutions de censure consécutivement. Depuis lors, au moins trois autres résolutions de censure ont été présentées.

Les mesures sont privilégiées en vertu du règlement de la Chambre, ce qui signifie qu’elles ont préséance sur les autres questions législatives et ne sont pas soumises à la discrétion des dirigeants du Congrès.

Karoun Demirjian rapports contribués.