La Chambre censure le représentant Adam Schiff pour les enquêtes Trump-Russie

WASHINGTON (AP) – La Chambre a voté mercredi pour censurer le représentant californien Adam Schiff pour les commentaires qu’il a faits il y a plusieurs années sur les enquêtes sur les liens de Donald Trump avec la Russie, réprimandant le démocrate et critique fréquent de l’ancien président selon les lignes du parti.

Schiff, qui se tiendra devant la Chambre pendant la lecture de la résolution, devient le législateur de la 25e Chambre à être censuré. Il était provocant avant le vote, affirmant qu’il porterait la désapprobation officielle comme un «insigne d’honneur» et a accusé ses collègues du GOP de faire les enchères de l’ancien président.

« Je ne céderai pas », a déclaré Schiff, candidat au Sénat dans son pays d’origine, lors du débat sur la mesure. « Pas un pouce. »

Plus de 20 républicains ont voté avec les démocrates la semaine dernière pour bloquer la résolution de censure, mais ils ont changé leur vote cette semaine après que le sponsor de la mesure, la représentante républicaine Anna Paulina Luna de Floride, a supprimé une disposition qui aurait pu infliger à Schiff une amende de 16 millions de dollars si l’éthique de la Chambre Le comité a déterminé qu’il avait menti. Plusieurs des républicains qui se sont opposés à la résolution la semaine dernière ont déclaré qu’ils s’opposaient à infliger une amende à un membre du Congrès de cette manière.

Le vote final était 213-209. La résolution révisée indique que Schiff a occupé des postes de pouvoir pendant la présidence de Trump et « a abusé de cette confiance en disant qu’il y avait des preuves de collusion entre la campagne de Trump et la Russie ». Schiff a été l’un des critiques les plus virulents de l’ancien président alors que le ministère de la Justice et la Chambre dirigée par les républicains ont lancé des enquêtes sur les liens de Trump avec la Russie en 2017. Les deux enquêtes ont conclu que la Russie était intervenue lors de l’élection présidentielle de 2016, mais aucune n’a trouvé de preuve d’un association de malfaiteurs.

« Le représentant Schiff a délibérément trompé son comité, le Congrès et le peuple américain », indique la résolution.

Schiff, l’ancien président démocrate de la commission du renseignement de la Chambre et le procureur principal du premier procès en destitution de Trump, est depuis longtemps une cible politique républicaine de premier plan. Peu de temps après avoir repris la majorité cette année, les républicains l’ont empêché de siéger au panel du renseignement.

La Chambre n’a censuré que deux autres législateurs au cours des 20 dernières années. Le représentant républicain Paul Gosar de l’Arizona a été censuré en 2021 pour avoir tweeté une vidéo animée qui le montrait frappant la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., avec une épée. L’ancien représentant démocrate Charlie Rangel de New York a été censuré en 2010 pour de graves fautes financières et de campagne.

La censure elle-même n’a aucun effet pratique, si ce n’est de fournir une note de bas de page historique qui marque la carrière d’un législateur. Mais la résolution du GOP lancerait également une enquête éthique sur la conduite de Schiff.

Bien que Schiff n’ait pas lancé l’enquête du Congrès de 2017 sur les liens de Trump avec la Russie – le président de la commission du renseignement de la Chambre de l’époque, Devin Nunes, un républicain qui est devenu plus tard l’un des plus ardents défenseurs de Trump, l’a lancée – les républicains plaidant en faveur de sa censure mercredi l’ont blâmé pour ce ils ont dit que c’était les retombées de cette enquête et de l’enquête distincte ouverte la même année par le propre ministère de la Justice de Trump.

Luna a déclaré que les commentaires de Schiff selon lesquels il y avait des preuves contre Trump « ont déchiré des familles américaines à travers le pays » et qu’il « détruisait de manière permanente les relations familiales ». Plusieurs lui ont reproché les plus de 30 millions de dollars dépensés par l’avocat spécial de l’époque, Robert Mueller, qui a dirigé l’enquête du ministère de la Justice.

Schiff a déclaré que la résolution de censure « m’accuserait d’omnipotence, le chef d’une vaste conspiration de l’État profond, et bien sûr, c’est un non-sens ».

Les démocrates ont défendu agressivement leur collègue. Le représentant du Maryland, Jamie Raskin, qui a dirigé la deuxième destitution de Trump, a qualifié cet effort de « tournée de vengeance embarrassante au nom de Donald Trump ».

Mueller, qui a dirigé l’enquête de deux ans du ministère de la Justice, a déterminé que la Russie était intervenue au nom de la campagne et que la campagne de Trump avait accueilli favorablement l’aide. Mais l’équipe de Mueller n’a pas trouvé que la campagne avait conspiré pour influencer les élections, et le ministère de la Justice n’a recommandé aucune accusation criminelle.

L’enquête du comité du renseignement de la Chambre lancée par Nunes a également révélé que la Russie était intervenue dans les élections mais qu’il n’y avait aucune preuve d’un complot criminel. Schiff était le meilleur démocrate du panel à l’époque.

Schiff a déclaré la semaine dernière que la résolution de censure était de la « viande rouge » que le président Kevin McCarthy lançait à sa conférence au milieu de querelles sur les dépenses gouvernementales. Les républicains essaient de montrer leur fidélité à Trump, a déclaré Schiff.

Il a déclaré avoir averti le pays lors de la procédure de destitution il y a trois ans que Trump « continuerait à faire pire. Et bien sûr, il a fait pire sous la forme d’une violente attaque contre le Capitole.

Après que les démocrates ont remporté la majorité à la Chambre en 2018, la Chambre a destitué Trump pour abus de pouvoir après avoir menacé de suspendre l’aide militaire à l’Ukraine et a exhorté le président du pays à enquêter sur le candidat de l’époque, Joe Biden. Schiff était le procureur principal de la Chambre qui plaidait en faveur de la condamnation au Sénat, affirmant à plusieurs reprises que «le droit compte». La chambre dirigée par les républicains l’a finalement acquitté.

Trump a été destitué une deuxième fois un an plus tard, après avoir quitté ses fonctions, pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Le Sénat a de nouveau acquitté Trump.

Dans la résolution de censure contre Schiff, Luna a également cité un rapport publié en mai par l’avocat spécial John Durham qui a révélé que le FBI s’était précipité dans son enquête sur la campagne de Trump et s’était trop appuyé sur des renseignements bruts et non confirmés.

Durham a déclaré que les enquêteurs se sont appuyés à plusieurs reprises sur le «biais de confirmation», ignorant ou rationalisant les preuves qui sapaient leur prémisse d’un complot Trump-Russie alors qu’ils poussaient l’enquête. Mais il n’a pas allégué que les préjugés politiques ou l’esprit de parti guidaient les actions du FBI.

Trump avait affirmé que le rapport de Durham révélerait le «crime du siècle» et exposerait une «conspiration profonde de l’État» par des hauts fonctionnaires du gouvernement pour faire dérailler sa candidature et plus tard sa présidence. Mais l’enquête n’a abouti qu’à une seule condamnation – un plaidoyer de culpabilité d’un employé peu connu du FBI – et les deux seules autres affaires qui ont été portées se sont toutes deux soldées par des acquittements au procès.

Mercredi, juste avant le vote, la campagne de Schiff a envoyé un e-mail de collecte de fonds indiquant que Luna avait introduit « encore UNE AUTRE résolution pour me censurer ».

« Le vote et le débat auront lieu de manière imminente », lit-on dans l’e-mail, demandant aux destinataires de faire un don pour l’aider à riposter. « Une fois de plus, je dois être sur le sol de la Chambre pour écouter les républicains de MAGA pousser des mensonges faux et diffamatoires à mon sujet. »

Les démocrates ont également fait valoir que la résolution de censure de la Chambre était un effort pour détourner l’attention de la récente inculpation de Trump sur des accusations fédérales de thésaurisation de documents classifiés – dont plusieurs traitaient de questions sensibles de sécurité nationale – et de tentative de les dissimuler. Les républicains de la Chambre, dont la plupart sont fidèles à Trump, affirment que l’acte d’accusation est une preuve supplémentaire que le gouvernement conspire contre l’ancien président.

« Ce n’est pas une résolution sérieuse », a déclaré la représentante Madeleine Dean, D-Pa., Mais un théâtre politique pour « divertir l’histoire des transgressions et maintenant des actes d’accusation de Donald Trump ».

Mary Clare Jalonick, Associated Press