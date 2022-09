La Chambre Batavia accepte les nominations pour le citoyen de l’année 2022 – Shaw Local

La Chambre de commerce de Batavia accepte les nominations pour le citoyen de l’année 2022.

S’il y a un citoyen de Batavia qui, selon vous, illustre le fait de redonner à la communauté par un service et un dévouement exceptionnels, nominez-le pour le prix annuel du citoyen de Batavia de l’année.

Selon un communiqué de presse de la Chambre Batavia, le prix honore et célèbre les contributions extraordinaires à la communauté. Le comité des précédents récipiendaires du prix sélectionnera le Batavia Citizen of the Year sur la base des lettres de recommandation reçues. Le gagnant sera annoncé en décembre. Cette personne (ou ces personnes) sera l’invitée d’honneur de l’événement annuel de reconnaissance de la Chambre de commerce de Batavia, Inspire Celebration, qui se tiendra en avril 2023.

Le prix du citoyen de l’année est décerné chaque année à un résident local dont le service et le dévouement ont apporté une contribution importante à la communauté au cours de la vie du récipiendaire. Les critères d’attribution sont les suivants :

Le candidat doit résider ou avoir son entreprise à Batavia ou dans le canton de Batavia.

Le candidat doit avoir contribué à une amélioration ou à un programme d’une valeur significative pour la communauté de Batavia.

L’amélioration doit résulter d’un engagement personnel et non essentiellement du fait de leur emploi principal ou de leurs responsabilités publiques.

Le candidat peut ne pas être actuellement membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce de Batavia.

Le candidat n’a pas besoin d’être membre de la Chambre de commerce de Batavia.

Les contributions du candidat à la communauté doivent être de nature extraordinaire.

Pour nommer une personne méritante, soumettez une lettre de recommandation à Margaret Perreault, présidente et chef de la direction, Chambre de commerce de Batavia, 106 W. Wilson St, Batavia, IL 60510 ou envoyez un courriel à margaret@bataviachamber.org au plus tard le lundi 7 novembre. La lettre doit indiquer les raisons pour lesquelles le candidat est digne de cet honneur.

Les 10 derniers lauréats Batavia Citizen of the Year sont Dan Hoefler (2021), Bob Hanson (2020), Nanette (Nan) Phillips (2019), Georgene Kauth O’Dwyer (2018), Marcia Boyce (2017), Ed et Nancy Weiss (2016), Joanne Spitz (2015), J. Thomas « Tom » Von Lunen (2014), James (Jim) Hanson (2013), Steve et Britta McKenna (2012), Robert et Suzanne Peterson (2011).