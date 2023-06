La chambre basse du parlement japonais adopte un projet de loi pour promouvoir la sensibilisation aux LGBTQ+, mais pas pour garantir les droits

TOKYO (AP) – La puissante chambre basse du Parlement japonais a adopté mardi un projet de loi visant à promouvoir la compréhension des questions LGBTQ + au milieu des protestations des militants selon lesquelles les révisions de dernière minute du parti conservateur du Premier ministre Fumio Kishida ont favorisé les opposants à l’égalité des sexes au lieu de garantir l’égalité des droits.

Le passage n’a suivi que quelques heures de débat dans un comité de la chambre basse vendredi dernier, une période inhabituellement courte. Le projet de loi devrait être approuvé rapidement par la chambre haute du parlement, qui est également contrôlée par le bloc au pouvoir de Kishida.

Le Japon est le seul membre du Groupe des Sept des principales nations industrialisées à ne pas bénéficier de protections juridiques LGTBQ+. Le soutien au mariage homosexuel et à d’autres droits a augmenté parmi le public japonais, mais l’opposition reste forte au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir, connu pour ses valeurs conservatrices et sa réticence à promouvoir l’égalité des sexes et la diversité sexuelle.

Les militants LGBTQ + ont intensifié leurs efforts pour obtenir une loi anti-discrimination depuis qu’un ancien assistant de Kishida a déclaré en février qu’il ne voudrait pas vivre à côté de personnes LGBTQ + et que les citoyens fuiraient le Japon si le mariage homosexuel était autorisé.

La version finale du projet de loi adoptée mardi stipule que la « discrimination injuste » est inacceptable mais n’interdit pas clairement la discrimination, apparemment parce que certains législateurs du parti au pouvoir s’opposent aux droits des transgenres. Certains membres du parti ont déclaré qu’un plus grand consensus était nécessaire avant l’introduction de mesures anti-discrimination.

Le projet de loi stipule que la compréhension du public des diverses orientations sexuelles et identités de genre n’est « pas nécessairement suffisante ». Il dit que les conditions doivent être créées pour que « tous les citoyens puissent vivre l’esprit tranquille », ce qui, selon les critiques, montre que le parti au pouvoir a donné la priorité aux préoccupations des opposants à l’égalité des droits par rapport aux droits des minorités sexuelles.

« Nous avons demandé la promulgation d’une loi anti-discrimination », a déclaré l’Alliance japonaise pour la législation LGBT dans un communiqué. «Ce projet de loi ne se concentre pas sur les personnes concernées, mais plutôt sur le côté qui nous a discriminés et a causé nos souffrances. C’est tout le contraire de ce dont nous avons besoin.

Des enquêtes récentes montrent qu’une majorité de Japonais sont de retour pour légaliser le mariage homosexuel et d’autres protections. Le soutien au sein de la communauté des affaires a rapidement augmenté.

Un tribunal de Fukuoka, dans le sud du Japon, a jugé jeudi dernier que l’absence de protection juridique pour les personnes LGTBQ+ semble inconstitutionnelle. C’était la dernière des cinq affaires judiciaires intentées par 14 couples de même sexe en 2019 qui accusaient le gouvernement de violer leur égalité. Quatre des tribunaux ont jugé que la politique actuelle du gouvernement était inconstitutionnelle ou presque, tandis qu’un cinquième a déclaré qu’une interdiction du mariage homosexuel était constitutionnelle.