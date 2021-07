La chambre basse du Brésil adopte un projet de loi qui permettrait la RUPTURE des brevets de vaccins en cas d' »urgence de santé publique »

Mardi, la Chambre des députés a voté à 425 voix contre 15 en faveur du PL 12/2021. Parrainé par Aécio Neves da Cunha, un social-démocrate du Minas Gerais, le projet de loi autoriserait le Congrès à délivrer des licences sans brevet « en cas d’urgence de santé publique », sans l’approbation du chef de l’Etat. Le président Jair Bolsonaro s’est opposé à la proposition.

Le projet de loi va maintenant revenir au Sénat, qui décidera d’approuver ou non les amendements adoptés lors du débat en Chambre.

« Il est entendu que les changements (…) que nous avons introduits dans le projet de loi seront également intégrés au Sénat, qui maintiendra le texte que nous avons négocié ici », Neves a déclaré, selon Reuters.

Une différence significative par rapport à l’original est que les titulaires de brevets ne seront plus tenus de fournir du matériel biologique aux entreprises autorisées à violer la propriété intellectuelle en vertu des règles d’urgence. La disposition a été déclarée « pas pratique, » « arbitraire » et en violation du principe de libre entreprise garanti par la Constitution du Brésil.

Un autre amendement verrait les détenteurs de PI indemnisés à hauteur de 1,5% des ventes nettes impliquant le médicament ou le vaccin contrefait.

La loi a été saluée par la branche brésilienne de l’ONG Médecins sans frontières (MSF). La mesure « améliore la loi actuelle sur les brevets, autorisant l’application des licences obligatoires d’une manière plus complète et efficace, dans cette urgence sanitaire et d’autres », a déclaré le coordinateur brésilien de MSF Felipe Carvalho.

A Câmara dos Deputados vota amanhã o Projeto de Lei 12/2021 que autoriza a suspensão de #brevets farmacêuticas, y compris para medicamentos e vacinas contra a #COVID-19[FEMININE. Une pandémie só terá um fim quando acabar para TODOS! https://t.co/tKqvKjva7w — MédicosSemFronteiras (@MSF_brasil) 6 juillet 2021

Cette décision intervient dans le cadre d’une campagne plus large visant à suspendre temporairement les lois sur la propriété intellectuelle alors que les pays luttent contre la pandémie, notamment pour les vaccins et les technologies associées. Alors que l’Organisation mondiale du commerce a lancé pour la première fois l’idée d’une dérogation mondiale au brevet en octobre dernier – depuis approuvée par Washington – un certain nombre d’États, dont l’Union européenne dans son ensemble, ainsi que les grandes entreprises pharmaceutiques ont résisté à la proposition.

Le mois dernier, l’UE a proposé une alternative au plan de renonciation à la propriété intellectuelle proposé par l’OMC, cherchant à réduire les restrictions à l’exportation au niveau minimum possible et à utiliser les règles existantes au sein de l’organisation pour accorder des licences même sans le consentement des titulaires de brevets. Cependant, ce plan a suscité des critiques, car il s’arrêterait avant une suspension pure et simple de la propriété intellectuelle.

La proposition de l’UE est « faible et distrayant, n’apportant rien de vraiment nouveau à la table et diluant certaines des flexibilités existantes en matière de santé publique dont bénéficient les membres de l’OMC », MSF a déclaré à la fin du mois dernier, ajoutant qu’il n’avait pas traité d’autres formes de propriété intellectuelle au-delà des brevets et qu’il était trop « déroutant » et « limité » pour faire la difference.

