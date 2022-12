La Chambre approuve un référendum pour « décoloniser » Porto Rico

WASHINGTON (AP) – La Chambre des représentants des États-Unis a adopté jeudi un projet de loi qui permettrait à Porto Rico d’organiser le tout premier référendum contraignant sur l’opportunité de devenir un État ou d’acquérir une sorte d’indépendance, dans un ultime effort qui a peu de chance de passer le Sénat.

Le projet de loi, qui a été adopté 233-191 avec un certain soutien républicain, offrirait aux électeurs du territoire américain trois options : statut d’État, indépendance ou indépendance avec association libre.

“Il est crucial pour moi que toute proposition au Congrès de décoloniser Porto Rico soit informée et dirigée par les Portoricains”, a déclaré le représentant Raúl Grijalva, D-Arizona, président du House Natural Resources Committee, qui supervise les affaires dans les territoires américains.

La proposition engagerait le Congrès à accepter Porto Rico aux États-Unis en tant que 51e État si les électeurs de l’île l’approuvaient. Les électeurs pourraient également choisir l’indépendance pure et simple ou l’indépendance avec association libre, dont les termes seraient définis à la suite de négociations sur les affaires étrangères, la citoyenneté américaine et l’utilisation du dollar américain.

Le chef de la majorité Steny Hoyer, qui a travaillé sur la question tout au long de sa carrière, a déclaré que c’était “un chemin long et tortueux” pour faire parvenir la proposition à l’étage de la Chambre.

“Pendant trop longtemps, le peuple de Porto Rico a été exclu de la pleine promesse de la démocratie américaine et de l’autodétermination que notre nation a toujours défendue”, a déclaré le démocrate du Maryland.

Après avoir adopté la Chambre contrôlée par les démocrates, le projet de loi est maintenant soumis à un Sénat divisé où il fait face à un compte à rebours avant la fin de l’année et aux législateurs républicains qui se sont longtemps opposés à la création d’un État.

Le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, du Nouveau parti progressiste pro-État, s’est rendu à Washington pour le vote. “Ce sera une journée historique car cela va créer un précédent que nous n’avions pas eu jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Les membres de son parti, dont la commissaire résidente de Porto Rico Jenniffer González, ont applaudi l’approbation attendue du projet de loi, bien que la réaction sur le territoire américain ait été largement étouffée et teintée de frustration car il devrait être rejeté au Sénat.

La proposition d’un référendum contraignant a exaspéré de nombreuses personnes sur une île qui a déjà organisé sept référendums non contraignants sur son statut politique, sans qu’aucune majorité écrasante ne se dégage. Le dernier référendum a eu lieu en novembre 2020, avec 53 % des voix pour la création d’un État et 47 % contre, avec seulement un peu plus de la moitié des électeurs inscrits.

Le référendum contraignant proposé serait la première fois que le statut actuel de Porto Rico en tant que Commonwealth américain n’est pas inclus comme une option, un coup porté au principal parti d’opposition, le Parti démocrate populaire, qui maintient le statu quo.

Pablo José Hernández Rivera, avocat à Porto Rico, a déclaré que l’approbation du projet de loi par la Chambre serait “sans conséquence” comme l’approbation des projets de loi précédents en 1998 et 2010.

“Nous, les Portoricains, sommes fatigués du fait que le Nouveau parti progressiste a passé 28 ans à Washington à dépenser des ressources dans des projets de statut stériles et antidémocratiques”, a-t-il déclaré.

González, représentant de Porto Rico au Congrès, a fait l’éloge du projet de loi et a déclaré qu’il donnerait à l’île l’autodétermination qu’elle mérite.

“Beaucoup d’entre nous ne sont pas d’accord sur la façon dont cet avenir devrait être, mais nous acceptons tous que la décision appartienne au peuple de Porto Rico”, a-t-elle déclaré.

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico.

Farnoush Amiri et Dánica Coto, The Associated Press