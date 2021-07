La Chambre approuve un projet de loi sur l’autoroute de 715 milliards de dollars au milieu des critiques des républicains sur les dépenses

La fonction principale du projet de loi de la Chambre est de prolonger de cinq ans la législation fédérale sur les autoroutes.

La Chambre a approuvé le projet de loi sur un vote proche de la ligne du parti de 221 à 201; deux républicains ont voté oui.

WASHINGTON – La Chambre a approuvé jeudi un projet de loi sur les autoroutes de 715 milliards de dollars selon la plupart des partis, une législation présentée comme un complément à un ensemble d’infrastructures plus vaste que le président Joe Biden a négocié avec les principaux sénateurs.

La Chambre a approuvé le projet de loi sur un vote proche de la ligne de parti de 221 contre 201. Deux républicains – les représentants Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie et Chris Smith du New Jersey – se sont joints aux al-démocrates pour soutenir le projet de loi.

La fonction principale de la législation de la Chambre est de prolonger la législation routière fédérale, qui doit expirer le 30 septembre, pour cinq autres années. Le projet de loi autoriserait des dépenses pour les autoroutes, le traitement des eaux usées et les usines d’eau potable.

« Si nous ne faisons pas ce projet de loi, alors nous sommes voués à un avenir encore plus inefficace et décrépit », a déclaré le représentant Pete DeFazio, D-Ore., président du comité des transports et de l’infrastructure.

DeFazio a déclaré que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., pourrait intégrer certaines parties de sa législation à l’accord de 1,2 billion de dollars que les sénateurs et Biden ont convenu la semaine dernière.

Mais le plus haut républicain du panel de la Chambre, le représentant Sam Graves du Missouri, a déclaré que les dépenses augmenteraient la dette et l’inflation.

« Cette facture est totalement impayée », a déclaré Graves. « C’est totalement impayé, quelque chose que je n’ai jamais vu dans un projet de loi d’autoroute au cours de mes deux décennies ici au Congrès. »

DeFazio a déclaré que le projet de loi comprend :

100 milliards de dollars pour l’arriéré des réparations des transports en commun.

95 milliards de dollars pour les chemins de fer, dont 32 milliards de dollars pour soutenir le réseau national et le corridor nord-est d’Amtrak.

50 milliards de dollars pour les systèmes de traitement des eaux usées.

32 milliards de dollars pour les ponts, dont 4 milliards de dollars pour les grands projets et 1 milliard de dollars pour les ponts tribaux.

10 milliards de dollars pour protéger les cyclistes et les piétons.

4 milliards de dollars pour recharger les véhicules électriques et investir dans les carburants alternatifs et 4 milliards de dollars pour les véhicules de transport en commun à zéro émission.

Le projet de loi crée également deux programmes avec un financement déterminé par des formules pour faire face au changement climatique, l’un visant à réduire la pollution par le carbone et l’autre à améliorer le système de transport contre les conditions météorologiques extrêmes.

« Nous devons réformer nos politiques de transport pour relever les défis d’aujourd’hui », a déclaré DeFazio.

Mais Graves a critiqué le projet de loi comme étant extrêmement partisan pour s’être appuyé sur des dépenses déficitaires. Graves a déclaré que le projet de loi ne serait pas approuvé par le Sénat étroitement divisé, qui compte 50 démocrates et 50 républicains avec des liens rompus par le vice-président Kamala Harris.

« C’était une occasion manquée de partenariat et d’adoption d’un projet de loi qui répond aux besoins réels d’infrastructure de toutes nos communautés, de nos plus grandes villes aux zones les plus rurales », a déclaré Graves.

La majeure partie du Highway Trust Fund est payée par la taxe fédérale sur l’essence de 18,3 cents le gallon. Mais ce taux, qui n’a pas changé depuis 1993, n’a pas suivi le rythme des priorités de construction, car les voitures sont devenues plus économes en carburant.

Depuis 2008, le Congrès a transféré 157 milliards de dollars du Trésor public pour couvrir les déficits du Highway Trust Fund, selon le Congressional Budget Office.

Mais les législateurs des deux parties ont refusé d’augmenter la taxe sur l’essence, et trouver des sources de financement alternatives a été difficile. Le dernier projet de loi d’autoroute a autorisé 305 milliards de dollars sur cinq ans avec une mosaïque de financements ponctuels tels que la vente d’une partie de la réserve stratégique de pétrole.