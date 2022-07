La Chambre approuve un projet de loi pour aider l’Ouest à lutter contre les incendies de forêt et la sécheresse

WASHINGTON (AP) – La Chambre a approuvé vendredi une législation de grande envergure visant à aider les communautés de l’Ouest à faire face aux incendies de forêt et à la sécheresse de plus en plus graves – alimentés par le changement climatique – qui ont causé des milliards de dollars de dommages aux maisons et aux entreprises ces dernières années.

La mesure combine 49 projets de loi distincts et augmenterait le salaire et les avantages des pompiers; stimuler les projets de résilience et d’atténuation pour les communautés touchées par le changement climatique ; protéger les bassins versants; et faciliter l’obtention de l’aide fédérale pour les victimes des incendies de forêt.

“Partout en Amérique, les impacts du changement climatique continuent de s’aggraver, et dans cette nouvelle normalité, les sécheresses historiques et les incendies de forêt record sont devenus trop courants”, a déclaré le représentant Joe Neguse, D-Colo., co-sponsor principal du projet de loi.

«Ce qui était autrefois des saisons de feux de forêt sont maintenant des années de feux de forêt. Pour les familles à travers le pays qui ont perdu leur maison à cause de ces incendies de forêt dévastateurs et pour les quartiers touchés par la sécheresse, nous savons que nous devons appliquer une approche pangouvernementale pour soutenir le rétablissement communautaire et renforcer la résilience environnementale », a déclaré Neguse. “C’est un projet de loi qui, selon nous, correspond au moment pour l’Occident.”

Le projet de loi a été approuvé, 218-199, alors que les pompiers de Californie combattaient un incendie qui a forcé l’évacuation de milliers de personnes près du parc national de Yosemite et que des équipes du nord du Texas ont cherché à contenir un autre incendie.

Il va maintenant au Sénat.

La pièce maîtresse du projet de loi augmenterait de façon permanente le salaire et les avantages des pompiers fédéraux. Le président Joe Biden a signé le mois dernier une mesure leur accordant une forte augmentation pour les deux prochaines années, une décision qui affecte plus de 16 000 pompiers et vient autant de l’Ouest se prépare pour une autre saison difficile des incendies de forêt.

Des augmentations de salaire pour les pompiers fédéraux avaient été incluses dans la facture d’infrastructure de 1 billion de dollars de l’année dernière, mais l’argent a été retenu alors que les agences fédérales étudiaient les données de recrutement et de rétention pour décider où les livrer. L’augmentation approuvée par Biden était rétroactive au 1er octobre 2021 et expire le 30 septembre 2023.

Le projet de loi de la Chambre rendrait les augmentations de salaire permanentes et fixerait le salaire minimum des pompiers fédéraux à 20 $ de l’heure, soit près de 42 000 $ par an. Il augmente également l’admissibilité à la rémunération pour travaux dangereux et stimule la santé mentale et d’autres services pour les pompiers. Le projet de loi porte le nom du smokejumper Tim Hart, décédé l’année dernière en combattant un incendie de forêt au Nouveau-Mexique.

“L’Ouest est chaud – plus chaud que jamais – il est sec et quand il y a du vent, l’Ouest est en feu”, a déclaré le représentant Kim Schrier, D-Wash. « Et nous le constatons chaque année à cause du changement climatique. C’est pourquoi ce projet de loi est si important.

La législation “protégera l’Ouest en s’attaquant aux pénuries d’eau, en protégeant nos forêts et en répondant aux besoins de nos pompiers”, a déclaré Schrier.

Les républicains ont dénoncé la mesure comme un “message politique”, notant que le salaire horaire des pompiers a déjà été augmenté au-dessus de 20 dollars dans la plupart des cas. Le projet de loi de la Chambre ne prévoit pas d’argent supplémentaire pour le Service forestier ou d’autres agences, et sans une telle augmentation, le Service forestier dit qu’il devrait licencier environ 470 pompiers forestiers.

Le représentant Bruce Westerman de l’Arkansas, le plus grand républicain du comité des ressources naturelles de la Chambre, a qualifié de « flagrant » que les démocrates cherchent à adopter des dispositions qui pourraient entraîner des licenciements de pompiers au milieu d’une saison dévastatrice des incendies de forêt.

“Les démocrates prennent enfin conscience des crises des incendies de forêt et de la sécheresse, exacerbées par des années de mauvaise gestion des forêts et un manque de stockage d’eau à long terme. Malheureusement, les propositions des démocrates sont tout sauf des solutions », a déclaré Westerman. Il a accusé les démocrates de ne pas suivre la science montrant la nécessité de gérer les forêts avant le début des incendies, et a déclaré que les démocrates “ne parviennent pas à construire le type d’infrastructure à long terme nécessaire pour rendre les communautés résistantes à la sécheresse” tout en donnant la priorité aux “points de discussion libéraux” sur le changement climatique. .

Neguse a qualifié cette accusation de scandaleuse et a noté que bon nombre des projets de loi inclus dans la législation sur les incendies de forêt et la sécheresse sont des propositions républicaines.

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., a déclaré que le projet de loi était important pour tout le pays – pas seulement pour l’Occident, où les incendies de forêt et la sécheresse sont une réalité quotidienne.

“Nous sommes une nation indivisible et si une partie de nous brûle, nous brûlons tous”, a déclaré Hoyer.

En plus d’augmenter le salaire des pompiers, le projet de loi améliore les projets de gestion forestière destinés à réduire les combustibles dangereux tels que les petits arbres et les sous-bois qui peuvent rendre les incendies de forêt beaucoup plus dangereux. Il établit également des programmes de subventions pour aider les communautés touchées par la pollution de l’air causée par les incendies de forêt et améliorer les bassins versants endommagés par les incendies de forêt.

Les républicains ont qualifié les projets d’éclaircie – qui comprennent également les brûlages dirigés et l’enlèvement de la végétation – de sens sans les renonciations à de longs examens environnementaux qui peuvent retarder le traitement des forêts de plusieurs années.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué qu’elle soutenait les efforts de lutte contre le changement climatique, les incendies de forêt et la sécheresse, mais souhaitait “travailler avec le Congrès pour garantir que les nombreuses dispositions du (projet de loi) évitent les doubles emplois avec les autorités et les efforts de l’administration existants”.

Matthew Daly, l’Associated Press