La Chambre approuve un comité restreint pour enquêter sur l’insurrection pro-Trump Capitol

La Chambre a adopté mercredi une loi qui formera un comité restreint pour enquêter sur la violente émeute du 6 janvier au cours de laquelle les partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole américain.

La mesure a été adoptée lors d’un vote de ligne de parti de 222 à 190, avec seulement deux républicains votant en sa faveur.

« Nous avons le devoir, envers la Constitution et le pays, de trouver la vérité sur l’insurrection du 6 janvier et de veiller à ce qu’un tel assaut contre notre démocratie ne puisse plus se reproduire », a écrit la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans une lettre aux membres de la Chambre mercredi matin. .

Pelosi a annoncé la législation après que les républicains du Sénat ont bloqué un projet de loi en mai qui aurait créé une commission indépendante et bipartite, sur le modèle de la commission du 11 septembre, pour enquêter sur l’attaque. Les dirigeants du GOP ont affirmé que cela ne ferait que dupliquer les efforts d’enquête existants du ministère de la Justice et des comités du Congrès.

En vertu de la législation nouvellement approuvée, le comité restreint sera dirigé par des démocrates et se composera de 13 membres. Pelosi nommera un président et tous les membres du comité, dont 5 seront nommés en consultation avec le chef de la minorité républicaine Kevin McCarthy, selon la législation.

Le comité enquêtera et rapportera les faits et les causes de l’événement, tels que les activités des services de renseignement et d’application de la loi et les facteurs technologiques qui peuvent avoir motivé l’attaque, indique la législation. Il élaborera également des recommandations pour éviter que des événements similaires ne se reproduisent à l’avenir.

Toutes les constatations, conclusions et recommandations formulées par le comité seront publiées dans un rapport final à la Chambre, conformément à la législation.

« Allons-nous enquêter sur la façon dont notre démocratie a été attaquée ou enverrons-nous un feu vert pour qu’elle soit à nouveau attaquée ? Allons-nous soutenir les flics ou rouler avec les tueurs de flics ? Voulons-nous la vérité, ou allons-nous laisser l’histoire effacé ? Et sommes-nous pour la constitution ou sommes-nous pour le chaos ? », a déclaré le représentant Eric Swalwell sur le sol de la Chambre.

« Le 6 janvier était un crime contre notre démocratie et les héros de ce Capitole. Maintenant, nous devons enquêter. A défaut, nous sommes sans loi. Et perdus. »

Une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole le 6 janvier dans le but de contrecarrer la confirmation par le Congrès de la victoire électorale du président Joe Biden. L’attaque a fait cinq morts, dont le policier du Capitole Brian Sicknick.

Pelosi a invité l’officier de police du Capitole Harry Dunn et les officiers de police métropolitaine Michael Fanone et Daniel Hodges à siéger pendant le débat et le vote à la Chambre. Gladys Sicknick, la mère du policier décédé, devait également être présente.

Les policiers qui ont répondu au Capitole et Gladys Sicknick ont ​​tous fait pression pour le comité restreint indépendant, le Associated Press a rapporté vendredi.

Fanone et Dunn ont rencontré McCarthy vendredi dernier, lui demandant de condamner publiquement les déclarations faites par les membres du GOP qui ont minimisé l’attaque et ont voté contre le fait d’honorer la police pour avoir défendu le Capitole, selon l’Associated Press.

Dunn, qui avait combattu les émeutiers au corps à corps et avait fait l’objet d’insultes racistes, a déclaré à l’Associated Press après la réunion que l’objectif était « la responsabilité, la justice pour tous ceux qui étaient impliqués ».

Fanone, qui avait décrit avoir été choqué avec un pistolet paralysant et battu par des émeutiers, a ajouté qu’il avait demandé à McCarthy de ne pas mettre « les mauvaises personnes » dans le comité restreint.