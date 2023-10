SPRINGFIELD – Les démocrates de la Chambre des représentants de l’Illinois ont approuvé mercredi une mesure permettant à certains membres du personnel législatif de se syndiquer, suivant les traces récentes des législateurs de Californie et de l’Oregon.

Projet de loi interne 4148 Adopté par 74 voix contre 35, il va maintenant au Sénat, où les dirigeants n’ont pas encore révélé s’ils envisageaient de l’aborder au cours de la session d’automne de deux semaines des législateurs. Le vote a été la seule mesure importante prise par la Chambre cette semaine avant de quitter Springfield et d’annuler la session de jeudi.

Depuis l’année dernière, les membres du personnel dirigés par le président de la Chambre, Emanuel « Chris » Welch, D-Hillside, recherchent la reconnaissance volontaire de leur syndicat afin de négocier les salaires, les horaires et d’autres conditions de travail.

L’Association du personnel législatif de l’Illinois a rendu publique sa campagne syndicale ce printemps, suivie de mois de critiques contre le président pour avoir prétendument refusé de s’engager dans cet effort. Mais le mois dernier, Welch a annoncé qu’il soutenait la poursuite des membres du personnel et a présenté un projet de loi visant à modifier la loi actuelle de l’État qui, selon les experts du travail, interdit spécifiquement aux membres du personnel législatif de se syndiquer.

Lors d’une audience en commission mardi, Welch s’est assis côte à côte avec les membres du personnel alors qu’il présentait le projet de loi. Le panel a également entendu deux témoins qui ont déclaré que l’approbation par les électeurs l’année dernière de « l’amendement sur les droits des travailleurs » à la constitution de l’État n’a pas changé l’exclusion des employés législatifs du droit de se syndiquer par la loi sur les relations de travail publiques de l’Illinois.

“Mais l’amendement n’établit pas le cadre dans lequel cela peut être fait”, a déclaré Mark Bennett, avocat au sein du cabinet Laner Muchin, basé à Chicago et spécialisé dans le droit du travail.

Lors du débat sur le projet de loi mercredi, Welch a raconté l’histoire de sa famille qui avait voté pour rester dans la banlieue de Chicago après que son père, un ouvrier syndiqué, ait appris que son entreprise déménageait en Géorgie – un État où il pouvait travailler. J’ai conservé son emploi mais je ne serais plus syndiqué.

Le président de la Chambre, Emanuel « Chirs » Welch, D-Hillside, s’exprime lors du débat sur un projet de loi qui permettrait au personnel législatif de se syndiquer. (Andrew Adams)

“Il a dû travailler deux emplois à temps plein pour gagner le même montant d’argent qu’avec un emploi syndiqué”, a déclaré Welch à propos de son père. « Je peux vous dire pourquoi je crois aux syndicats. … Parce que les syndicats ont toujours ouvert la voie aux gens pour qu’ils fassent mieux. Un chemin vers la classe moyenne. J’ai vu ce que cela a fait pour ma famille.

Les Républicains ont largement voté contre la mesure, à l’exception de quatre qui ont voté « présent ». Avant de finalement voter non, le représentant de l’État Ryan Spain, R-Peoria, a déclaré qu’il espérait qu’un contrat syndical pourrait réduire le nombre de « nuits blanches » auxquelles l’Assemblée générale s’était habituée ces dernières années lors de l’adoption de lois majeures, notamment sur les budgets de l’État et les lois pénales. réformes de la justice.

“À mon avis [they] n’ont pas abouti à de très bons résultats au niveau politique, et ils n’ont certainement pas été [a] un très bon environnement de travail pour notre personnel », a-t-il déclaré.

Le leader de la minorité parlementaire Tony McCombie, R-Savanna, s’exprime lors du débat sur un projet de loi qui permettrait au personnel législatif de se syndiquer. (Andrew Adams)

Dans un communiqué mercredi, un représentant de l’effort de syndicalisation a déclaré que même s’il reste encore des détails à régler, le groupe est convaincu que « toutes les différences sont à portée de main ».

“Nous apprécions les lignes de communication que le président et ses collaborateurs ont ouvertes et espérons cultiver une relation similaire avec le président Harmon et son équipe à l’avenir”, a déclaré l’organisateur de l’ILSA, Brady Burden.

Les points de discorde restants incluent la nécessité de créer un syndicat distinct pour le personnel de chacun des quatre caucus législatifs et la question de savoir si les membres du personnel seraient autorisés à faire grève pendant les jours de session législative. Actuellement, le projet de loi interdit les grèves pendant les mois où sont prévues les journées législatives.

Dans une interview mardi, Burden a déclaré qu’une grève serait toujours un dernier recours pour le syndicat.

« Les gens n’aiment pas faire grève », a-t-il déclaré. « Vous perdez votre salaire. Vous vous exposez.

« L’idée selon laquelle restreindre le moment où nous le pouvons – en gros, dicter – le moment où les travailleurs peuvent ou non faire grève n’a pas vraiment de sens pour nous », a-t-il ajouté.

Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé une mesure autorisant le personnel législatif à s’y syndiquer après des années d’efforts au point mort. L’Oregon est devenu le premier État à autoriser une telle organisation en 2021, bien que le Maine accorde aux employés législatifs non partisans le droit de se syndiquer depuis plus de deux décennies.

Des campagnes similaires de syndicats du personnel législatif à New York, Washington, Massachusetts, Minnesota et New Hampshire en sont à différents stades de recrutement.

Jerry Nowicki et Peter Hancock de Capitol News Illinois ont contribué.

