La Chambre approuve l’accord de travail provisoire et l’envoie au Sénat

“Si les syndicats sont intéressés par une discussion holistique sur les changements structurels en ce qui concerne leurs congés de maladie, je pense absolument que les transporteurs ferroviaires seraient prêts pour une discussion holistique, mais [they] ne l’ont pas fait à l’heure zéro », a déclaré le président et chef de la direction de l’AAR, Ian Jefferies, lors d’une conférence de presse sur les préparatifs ferroviaires.

Selon l’Association of American Railroads, un groupe industriel, un conseil présidentiel créé pour aider à résoudre les négociations contractuelles a examiné la demande du syndicat de jours de maladie payés supplémentaires et a plutôt proposé un salaire supplémentaire.

Le syndicat a déclaré qu’il appelait Biden et tout membre du Congrès qui “soutient vraiment la classe ouvrière à agir rapidement en adoptant toute sorte de réformes et de réglementations qui offriront des congés de maladie payés à tous les cheminots”.

L’adoption de la résolution, par un vote de 290 voix contre 137, intervient après que le président Joe Biden a appelé le Congrès à intervenir dans les pourparlers bloqués entre les chemins de fer et certains des principaux syndicats de l’industrie. Il a rencontré les quatre dirigeants de la Chambre et du Sénat mardi dans le but d’éviter les impacts économiques d’une grève des chemins de fer, qui, selon les prévisions de l’industrie, pourrait coûter à l’économie américaine 2 milliards de dollars par jour.

Selon les mesures de sécurité fédérales, les transporteurs ferroviaires commencent à se préparer à une grève sept jours avant la date de la grève. Les transporteurs commencent à prioriser la sécurisation et le déplacement des matières sensibles telles que le chlore pour l’eau potable et les matières dangereuses.

“Nous recherchons maintenant des alternatives pour positionner notre produit”, a déclaré Mike Seyfert, président et chef de la direction de l’association. “Nous n’avons aucune élasticité en ce moment. Il n’y a aucun conducteur, et la situation des barges avec les faibles niveaux d’eau n’a fait qu’ajouter à ce défi.”

Les quatre principaux chemins de fer transportent généralement plus de 80 % du trafic de marchandises agricoles, selon la National Grain and Feed Association.

Corey Rosenbusch, président et chef de la direction de The Fertilizer Institute, a déclaré que les transporteurs ferroviaires ont dit à leurs membres que les expéditions d’ammoniac, un élément essentiel pour les entreprises d’engrais, ne seraient pas autorisées sur le rail à partir du 4 décembre si un accord de travail n’était pas conclu.

Brendan Branon, président du NRLC, a déclaré à CNBC que le Congrès, en votant sur l’accord de travail, pèse également sur l’avenir de la négociation collective. Il a exhorté le Congrès à suivre les recommandations du Conseil présidentiel d’urgence, que Biden a créé en juillet pour résoudre le différend en cours entre les principaux transporteurs ferroviaires de fret et les syndicats.

Le conseil élabore ses recommandations selon un principe connu sous le nom de négociation type, qui est le processus utilisé par les syndicats et les employeurs lorsque des demandes et des droits sont formulés.

“La négociation type favorise la stabilité dans la négociation collective et encourage le règlement”, a déclaré Branon. “Nombre d’arbitres et de PEB ont reconnu que ce n’est pas seulement acceptable, c’est la forme la plus appropriée pour régler des négociations complexes, en particulier des accords multi-employeurs et multi-métiers.”

Branon a déclaré qu’un certain nombre d’industries, y compris les chemins de fer, ont développé un ensemble de pratiques claires en matière de négociation, et que la négociation supplémentaire par les syndicats après l’accord de principe s’écarte du cadre recommandé par le PEB.

“S’écarter d’un modèle établirait un précédent selon lequel il est encore possible d’obtenir un meilleur résultat, et je pense que cela poserait un stress et un risque importants pour la négociation collective à l’avenir pour l’industrie ferroviaire”, a-t-il déclaré.