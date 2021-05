La Chambre approuve la commission du 6 janvier, avec 35 républicains la soutenant

WASHINGTON – L’opposition du chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, à une commission bipartite et indépendante chargée d’enquêter de manière approfondie sur l’émeute du Capitole du 6 janvier a mis son avenir en doute quelques heures à peine avant que la Chambre n’approuve sa création.

Le projet de loi créant le panel donnerait à la commission le pouvoir d’assigner des témoins et de produire un rapport avant le 31 décembre. Sur le modèle du panel indépendant largement salué qui a enquêté sur les attentats terroristes du 11 septembre, cette commission serait chargée d’examiner ce qui a provoqué un pro-Trump mob pour attaquer le Capitole et ce qui peut être fait pour empêcher une autre attaque.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré que les Américains auraient confiance dans les conclusions de la commission, car elle est bipartite. Elle a également déclaré que le rapport et les recommandations auraient plus de poids pour combiner toutes les informations découvertes sur l’attaque, contrairement à une série d’auditions travaillant sur des sujets étroits.

« On dirait qu’ils ont peur de la vérité et c’est très malheureux », a déclaré Pelosi à propos de l’opposition républicaine. « Mais j’espère qu’ils s’habitueront à l’idée que le peuple américain veut que nous trouvions la vérité et c’est ce que nous avons l’intention de faire. »

Le vote était de 252-175 avec 35 républicains se joignant à chaque démocrate pour soutenir le projet de loi.

Mais le projet de loi, coparrainé par le démocrate du Mississippi Bennie Thompson et le républicain de New York John Katko, pourrait mourir au Sénat après que McConnell, R-Ky., Ait annoncé mercredi ses objections à la mesure, la qualifiant de « biaisée et déséquilibrée ». L’une des préoccupations de McConnell est que le président démocrate contrôlerait l’embauche du personnel.

L’opposition de McConnell pourrait suffire à torpiller la commission, considérée par les démocrates comme nécessaire pour examiner de manière indépendante l’insurrection d’une foule pro-Trump le 6 janvier qui a fait cinq morts et 140 policiers blessés.

Les principaux législateurs du GOP, y compris le leader du GOP à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., Ont déclaré qu’ils s’opposaient à toute commission qui examinerait l’attaque du 6 janvier sans examiner les manifestations des militants de Black Lives Matter au cours de l’été.

Un groupe d’officiers de police du Capitole des États-Unis a écrit une lettre, obtenue par USA TODAY, qui exprime « une profonde déception » avec les récents commentaires de McCarthy et McConnell pour avoir exprimé « pas besoin » d’une commission.

« Les courageux hommes et femmes de l’USCP ont été soumis à des heures et des heures de traumatisme physique qui a conduit à des mois d’angoisse mentale », ont-ils écrit dans la lettre qui a été diffusée par le représentant Jamie Raskin, D-Md.

le L’USCP a tweeté plus tard que la lettre, rédigée par un groupe d’officiers, n’est «PAS une déclaration officielle de l’USCP» et que l’agence «ne prend pas position sur la législation».

L’ancien président Donald Trump, qui a été mis en accusation pour avoir incité la foule le 6 janvier, a exhorté McCarthy et McConnell à s’opposer à un projet de loi qu’il a qualifié de «piège».

« C’est juste plus d’injustice partisane et à moins que les meurtres, les émeutes et les attentats à la bombe à Portland, Minneapolis, Seattle, Chicago et New York ne soient également étudiés, cette discussion devrait être terminée immédiatement », a déclaré l’ancien président dans un communiqué. communiqué publié mardi soir par le biais de son Save America PAC. « Les républicains doivent devenir beaucoup plus durs et plus intelligents, et cesser d’être utilisés par la gauche radicale. »

Mais les présidents de la commission du 11 septembre – l’ancien membre du Congrès Lee Jordan, D-Ind., Et l’ancien gouverneur du New Jersey GOP Tom Kean – ont exhorté le Congrès à adopter le projet de loi.

«L’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain a été l’un des jours les plus sombres de l’histoire de notre pays. Les Américains méritent un compte rendu objectif et précis de ce qui s’est passé « , ont déclaré les deux hommes dans une déclaration commune mercredi. » Comme nous l’avons fait à la suite du 11 septembre, il est temps de mettre de côté la politique partisane et de se rassembler en tant qu’Américains dans une quête commune de la vérité. et la justice. »

Le représentant démocrate du New Jersey, Mikie Sherrill, qui était dans la chambre de la Chambre lorsque des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole et ont temporairement interrompu le décompte des voix du collège électoral confirmant la victoire du président Joe Biden, a déclaré que les événements de cette journée exigent un examen approfondi et indépendant.

« Nous avons besoin de cette commission parce que le peuple américain doit comprendre exactement ce qui s’est passé afin que nous puissions tous forger une démocratie plus résiliente », a-t-elle déclaré à la Chambre avant le vote de mercredi. « Nous avons besoin de cette commission parce que le 6 janvier, j’étais allongé sur le sol pour éviter d’éventuels tireurs dans cette même chambre, tenant un masque à gaz dans une main et un téléphone dans l’autre alors que j’appelais mon mari au cas où je n’aurais pas fait. C’est la maison. »

Si elle est approuvée, la commission de 10 membres:

Étudierait les faits et les circonstances entourant l’attaque du 6 janvier et ce qui l’a provoquée.

Serait nommé avec cinq membres des démocrates et cinq des républicains. Les commissaires doivent avoir une expertise en matière d’application de la loi, de droits civils et de renseignement.

Pourrait émettre des assignations à comparaître pour sécuriser les informations, avec l’approbation requise par une majorité des membres de la commission ou par accord entre le président démocrate et le vice-président républicain.

En tant que chef du comité d’administration de la Chambre, la représentante Zoe Lofgren, D-Californie, a déjà tenu des audiences qui ont révélé un manque de formation, d’équipement et de partage de renseignements qui mettaient en danger les agents de la police du Capitole. Elle a dit que la commission découvrira ce qui s’est passé et pourquoi.

«Une foule hurlante a attaqué le Capitole des États-Unis», a déclaré Lofgren. «Ils martelaient aux portes. Ils avaient mutilé des policiers. Ils scandaient: «Accrochez Mike Pence». Qui a payé pour qu’ils viennent ici? Qui les a incités?

« Après un examen attentif, j’ai pris la décision de m’opposer à la proposition biaisée et déséquilibrée du démocrate de la Chambre d’une autre commission pour étudier les événements du 6 janvier », a déclaré le républicain du Kentucky depuis le parquet.

Un jour après avoir déclaré qu’il était indécis au sein de la commission, McConnell a déclaré qu’il avait exprimé son point de vue sur l’insurrection «très clairement» et que les forces de l’ordre continuaient à procéder à des arrestations et que «des enquêtes bipartites sont également en cours et se déroulent depuis des mois au niveau du comité. ici au Sénat.

Pour cette raison, il n’y aura «aucune pénurie d’enquêtes solides menées par deux branches distinctes du gouvernement», a soutenu McConnell. «On ne sait pas du tout quels nouveaux faits ou une enquête supplémentaire – encore une autre commission pourrait en fait s’ajouter aux efforts existants des forces de l’ordre et du Congrès.

« Les faits sont sortis, et ils continueront à sortir », a-t-il dit.

Alors que les figures de l’opposition de McConnell pèsent lourdement au sein du caucus du GOP, plusieurs sénateurs du GOP souhaitent voir la commission se poursuivre, ce qui signifie que les démocrates pourraient atteindre les 60 voix nécessaires.

« Il s’agissait d’une attaque contre le transfert constitutionnel du pouvoir de manière pacifique et d’une attaque contre le symbole de la démocratie dans le monde », a déclaré mardi le sénateur Mitt Romney, R-Utah. «S’ils veulent regarder d’autres choses, pourquoi peuvent-ils le faire autrement. Mais l’essentiel à associer à cet effort serait l’attaque de ce bâtiment. »

Le sénateur Tommy Tuberville, R-Ala., A déclaré qu’il soutenait une commission avec le même nombre de membres pour chaque parti, comme le propose la Chambre. Il a déclaré qu’étudier les émeutes au-delà de ce qui s’est passé le 6 janvier placerait un fardeau trop lourd pour la commission du Capitole.

«Si nous voulons élargir cela, ce sera beaucoup», a déclaré Tuberville du 6 janvier. «Heck, nous avons eu beaucoup d’émeutes. Je ne sais pas si vous voulez en faire la même commission. Je ne sais pas si vous voulez mélanger ça. Je pense que si vous en faites un, vous voudrez probablement faire les deux, et vous devrez peut-être créer un groupe différent où vous pourrez le faire, faire preuve de diligence raisonnable et les faire en peu de temps. «

Et le sénateur de Louisiane GOP Bill Cassidy a déclaré aux journalistes mercredi qu’il ne partageait pas l’opinion de McConnell selon laquelle la proposition était «biaisée et déséquilibrée».

La sénatrice Susan Collins, R-Maine, a déclaré qu’elle soutenait une commission de type 9/11, mais que des changements dans le projet de loi de la Chambre seraient nécessaires pour son soutien. Elle a fait écho à McConnell en critiquant le projet de loi de la Chambre pour avoir permis au président démocrate de superviser toute la dotation en personnel.

« Ce n’est pas juste », a déclaré Collins.

Le whip de la minorité au Sénat John Thune, RS.D., dont le travail consiste à compter les votes, a déclaré qu’il n’était pas clair si 10 républicains du Sénat se joindraient aux démocrates pour surmonter un flibustier et approuver la commission.

«Il y a certains de nos membres qui, je pense, ont manifestement intérêt à voir la commission aller de l’avant et d’autres qui pensent qu’elle serait contre-productive en raison du travail qui a déjà été fait, et qu’elle pourrait être militarisée politiquement et droguée l’année prochaine, » il a dit.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a critiqué McConnell à l’avance, s’engageant néanmoins, le « Sénat votera sur la commission du 6 janvier. Il devrait gagner le soutien bipartite. Il y a des rapports, des rapports tristes et malheureux, le leader républicain ici au Sénat pourrait suivre ses collègues de la Chambre dans le terrier du lapin et le fera vous opposez à la commission. J’espère que ce n’est pas vrai. «

La critique de McConnell fait suite à la propre condamnation de McCarthy de l’effort de création du panel, qui aurait un pouvoir d’assignation.

Mais McCarthy, de Californie, s’est opposé au projet de loi créant une commission et a accusé Pelosi d’avoir traîné les pieds dans les négociations. Il a déclaré que de nombreux comités examinaient l’événement et que l’architecte du Capitole, qui supervise le bâtiment et les terrains, a reçu 10 millions de dollars pour remédier aux failles de sécurité.