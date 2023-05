La Chambre applaudit la nouvelle stratégie commerciale de la Colombie-Britannique avec le Mexique, le Vietnam et Taïwan

Une nouvelle stratégie provinciale ciblant trois pays comme nouveaux marchés pour les biens et services de la Colombie-Britannique reçoit l’approbation de la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique.

La nouvelle stratégie de diversification commerciale désigne le Mexique, le Vietnam et Taïwan comme de nouveaux marchés précieux et énonce des mesures pour aider les entreprises privées à y accéder.

BC est sur le point d’ouvrir des bureaux de représentation pour le commerce et l’investissement à Taïwan et au Mexique, après l’ouverture d’un bureau à Ho Chi Minh-Ville, la capitale du Vietnam, en avril 2022.

Forestry Innovation Investment, une agence de la Couronne, a également ouvert un bureau dans la province vietnamienne de Binh Duong pour promouvoir les produits du bois de la Colombie-Britannique chez l’un des plus grands fabricants de meubles en bois au monde. FII possède également des bureaux en Chine continentale et en Inde.

La PDG de la Chambre, Fiona Famulak, a déclaré qu’il s’agissait d’une étape importante pour aider l’industrie locale à se développer, la chambre notant que le gouvernement joue un « rôle essentiel » dans la création et l’entretien de relations commerciales qui aident les entreprises à présenter leurs produits et services au monde.

Ils vont de la « richesse des ressources naturelles » de la Colombie-Britannique, y compris le GNL et les minéraux essentiels, aux produits et services des secteurs agroalimentaire et agrotechnologique ainsi que du secteur forestier et du secteur des technologies de l’information et des communications.

La ministre de l’Emploi, Brenda Bailey, a déclaré qu’aider les entreprises de la Colombie-Britannique à accéder aux marchés internationaux crée davantage d’emplois bien rémunérés et favorise la croissance économique.

« En élargissant nos relations commerciales et en faisant la promotion des produits et services innovants et durables de la Colombie-Britannique dans le monde, nous poursuivons notre travail pour soutenir les entreprises et les personnes dans toutes les régions de notre province », a-t-elle déclaré.

Taïwan, l’un des principaux centres commerciaux du monde et des principaux fournisseurs de haute technologie, représente un marché clé pour la Colombie-Britannique

En 2017, les exportations vers Taïwan ont totalisé 721,1 millions de dollars, selon Trade and Investment British Columbia. En 2021, les exportations avaient atteint 2,1 milliards de dollars, à condition que la Colombie-Britannique importe beaucoup plus de Taïwan qu’elle n’exporte. Dans l’ensemble, Taïwan est la cinquième destination la plus importante de la Colombie-Britannique pour les biens et services.

Le Vietnam, en revanche, joue un rôle beaucoup moins important, se classant au 25e rang des marchés de destination. Les exportations vers le Vietnam n’ont même pas atteint 100 millions de dollars en 2021, avec des importations en provenance de ce pays d’environ 2,4 milliards de dollars.

Le Mexique se classe juste devant le Vietnam en tant que marché d’exportation de la Colombie-Britannique, mais offre l’avantage de disposer déjà d’institutions et de mécanismes commerciaux formels par le biais de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le successeur de l’ALENA et de l’Accord global et progressif sur les échanges transfrontaliers. Partenariat du Pacifique entre le Canada et le Mexique.

Membre du G20 avec près de 133 millions d’habitants, le Mexique est également une destination touristique de choix pour les Britanno-Colombiens et une source de main-d’œuvre agricole.

Dans l’ensemble, les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial de la Colombie-Britannique, recevant près de 58 % des exportations provinciales en 2022, suivis de la Chine continentale avec 13,1 %, du Japon avec 9,3 % et de la Corée du Sud avec 6,3 %.

