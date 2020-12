La Chambre des représentants américaine a voté pour la première fois pour annuler le veto du président Donald Trump sur un projet de loi de dépenses militaires annuel de 740 milliards de dollars, auquel il s’est opposé pour avoir limité sa capacité à ramener des troupes américaines au pays.

Trump s’est opposé à ce que la NDAA ne réponde pas à ses préoccupations concernant l’article 230 et les plates-formes Internet, essayant de l’empêcher de retirer des troupes d’Afghanistan et d’Irak, et incluant une proposition démocrate de renommer les bases militaires américaines nommées il y a un siècle après les généraux de la guerre civile qui se sont battus pour le Confédération.

Si le Sénat fait de même, cela en ferait le premier – et probablement le dernier – contournement du veto de l’administration Trump, les démocrates étant rejoints par une faction de républicains trop désireux d’abandonner le président.

