La Chambre des représentants a voté lundi soir pour annuler le veto du président Donald Trump sur la loi d’autorisation de la défense nationale – le premier renversement du mandat de Trump en tant que président et une dernière réprimande du président quelques semaines à peine avant son départ.

La Chambre a voté 322 – 87, une condamnation bipartisane remarquable du président dans Washington divisé car la dérogation nécessitait le soutien des deux tiers de la chambre. La mesure va maintenant se diriger vers le Sénat, où la chambre pourrait prendre la dérogation cette semaine.

Cela devient loi si le Sénat vote pour passer outre Trump. Le projet de loi meurt, en attendant les négociations, si le Sénat ne l’emporte pas.

La NDAA, un programme de sécurité nationale de 741 milliards de dollars, augmentera les salaires des troupes, dirigera l’achat d’armes et établira des politiques militaires. Il a été adopté à la fois à la Chambre et au Sénat avec un soutien écrasant des deux partis.

Trump a contesté en grande partie deux éléments de la législation. Le projet de loi aborde le décapage des noms, des symboles, des expositions, des monuments et autres accessoires qui honorent la Confédération. Il établirait une commission pour étudier et développer un plan, son coût et les critères pour renommer des bases telles que les forts de l’armée Benning, Bragg, Hood et autres. Trump a précédemment déclaré qu’il était contre le changement des noms des bases nommées pour les chefs militaires confédérés.

Trump a également critiqué la législation pour ne pas inclure un langage qui priverait les entreprises de médias sociaux des protections dont elles bénéficient en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications. La mesure, adoptée en 1996, empêche des entreprises telles que Twitter et Facebook d’être poursuivies par quiconque prétend avoir été lésé par un message.

Le président, qui affirme que les entreprises de médias sociaux sont biaisées contre les conservateurs, a déclaré que l’article 230 était une menace pour la sécurité nationale.

« Je retourne, sans mon approbation, HR 6395. … Mon administration reconnaît l’importance de la loi pour notre sécurité nationale. Malheureusement, la loi n’inclut pas les mesures critiques de sécurité nationale, comprend des dispositions qui ne respectent pas nos anciens combattants et l’histoire militaire, et contredit les efforts de mon administration pour mettre l’Amérique au premier rang dans nos actions de sécurité nationale et de politique étrangère. C’est un « cadeau » à la Chine et à la Russie « , a écrit le président la semaine dernière en opposant son veto à la législation.

Certains républicains comme le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., Et le whip de la minorité à la Chambre Steve Scalise, R-La., Ont précédemment indiqué qu’ils voteraient contre la dérogation. McCarthy a noté dans un communiqué après le veto de Trump, qu’il soutiendrait la décision du président. Scalise avait auparavant voté contre la législation.

Cependant, McCarthy n’était pas présent lundi au Capitole des États-Unis pour peser sur la mesure en raison d’une opération pré-planifiée du coude, a déclaré un assistant du leader républicain à USA TODAY. En règle générale, le Congrès est en suspension à la fin du mois de décembre, mais les multiples crises avec le COVID-19 et les dépenses du gouvernement ont forcé les deux chambres à rester en session pendant plusieurs votes.

Malgré le fait que les dirigeants se rangent du côté du président, d’autres républicains ont déclaré qu’ils soutenaient une dérogation.

Avant le vote pour annuler, le républicain Mac Thornberry, R-Texas, le plus haut républicain du comité des services armés de la Chambre, a plaidé à la Chambre pour passer outre le veto de Trump.

« Le président a exercé sa prérogative constitutionnelle. Maintenant, Madame la Présidente, c’est à nous de décider », a déclaré Thornberry. «Nos troupes, le pays, en effet, le monde regarde pour voir ce que nous allons faire, si nous pouvons éliminer d’autres différences et continuer à nous rassembler pour soutenir les hommes et les femmes de l’armée et de la sécurité nationale américaine.

« Je demanderais seulement que lorsque les membres votent, ils mettent les meilleurs intérêts du pays en premier. Il n’y a aucune autre considération qui devrait compter. Ce vote porte sur le soutien de nos troupes et la défense de l’Amérique. »

Dans une déclaration après le veto de Trump, la représentante Liz Cheney, R-Wyo., Républicaine n ° 3 à la Chambre, a déclaré dans un communiqué que «le Congrès doit assumer sa plus haute responsabilité – assurer la défense de cette nation – et veiller à ce que le projet de loi devient loi. »

Le vote a placé les républicains dans une position inconfortable, les forçant à choisir entre réprimander le président ou refuser des fonds pour l’armée et les soldats, car la demande de Trump sur les entreprises de médias sociaux est une question qui a divisé le Congrès et nécessiterait de longs débats pour être résolue.

Contribution: Matthew Brown, Tom Vanden Brook et Nicholas Wu