La Chambre adoptera un projet de loi pour lutter contre les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique

La loi Covid-19 sur les crimes haineux ordonnerait au ministère de la Justice d’accélérer l’examen des crimes haineux liés à la pandémie. Au milieu des défis liés à la documentation de la violence et du harcèlement contre les Américains d’origine asiatique, la mesure vise également à donner aux forces de l’ordre locales plus de ressources pour suivre les incidents.

La représentante Grace Meng, démocrate de New York et co-auteur du projet de loi, a déclaré que « l’année et demie écoulée a été une année de douleur et de lutte, marquée par des actes de haine et de violence méprisables et écœurants contre la communauté américaine d’origine asiatique ».

« La communauté américano-asiatique est épuisée d’avoir été forcée de subir cette montée du sectarisme et des attaques racistes. Les Américains d’origine asiatique sont fatigués de vivre dans la peur et d’avoir peur que leurs enfants ou leurs parents âgés sortent », a-t-elle déclaré mardi aux journalistes. « Les gens demandent souvent ce que le Congrès fait à ce sujet, et nous sommes ici aujourd’hui pour dire que le Congrès prend des mesures. »

Biden a soutenu le projet de loi et prévoit de le signer. Le mois dernier, le Bureau de la gestion et du budget a déclaré que la mesure « défendrait les valeurs américaines en se dressant fermement contre la xénophobie et la haine anti-asiatiques ».

Les commentaires racistes sur les origines du virus en Chine ont conduit à des boucs émissaires et à des violences contre les Américains d’origine asiatique au cours des 14 mois environ depuis le début de la pandémie. L’ancien président Donald Trump et ses alliés au Congrès ont contribué à la vague de rhétorique incendiaire sur la Chine lorsque Covid-19 a atteint les États-Unis pour la première fois.

Les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique signalés à la police ont augmenté de 164% dans 16 des plus grandes villes américaines au cours du premier trimestre de 2021 par rapport à l’année précédente, selon le Center for the Study of Hate and Extremism de la California State University, San Bernardino.

Certains groupes d’activistes se sont demandé dans quelle mesure le projet de loi sur les crimes haineux serait efficace pour éliminer les causes de la violence contre les Américains d’origine asiatique, selon NBC News. Les organisations ont en partie fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’un meilleur signalement des crimes haineux ne suffirait pas à prévenir la violence.

