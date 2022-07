La Chambre adopte un projet de loi sur la politique militaire de 840 milliards de dollars

Les législateurs ont également voté pour ajouter au projet de loi sur la politique militaire un amendement qui obligerait les principales agences de sécurité nationale à signaler et à combattre les activités suprémacistes blanches et néonazies dans les forces de l’ordre fédérales et les forces armées, lors d’un vote de parti au cours duquel les républicains de la Chambre ont été unanimement opposés.

« Un tel extrémisme est une menace pour nous dans tous les segments de la société. Il n’y a aucune raison de croire que notre armée est différente », a déclaré le représentant Brad Schneider, démocrate de l’Illinois et parrain de la disposition. Il a déclaré que les cas d’extrémisme dans les forces armées américaines “sont rares, mais nous devons faire tout notre possible pour les identifier et les contrecarrer avant que les risques ne deviennent réalité”.

Tous les républicains ont voté non, mais un seul – le représentant Andy Biggs de l’Arizona – a publiquement expliqué son opposition à la Chambre. Il a fait valoir que la proposition “tente de créer un problème là où il n’en existe pas” et “dénigre nos hommes et nos femmes dans le service”.

“Chaque membre de l’armée qui a montré un intérêt ou une participation réelle à un groupe suprémaciste blanc ou nationaliste blanc a fait l’objet de mesures disciplinaires”, a déclaré M. Biggs. “La branche concernée a soit rétrogradé l’individu, l’a renvoyé ou a autrement sanctionné le sympathisant.”

Le vote a eu lieu alors que la nation continue de lutter contre les retombées de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, qui comprenait des dizaines de militaires actuels et anciens et qui a conduit à des efforts au Pentagone pour débarrasser l’extrémisme des forces armées. En décembre, le Pentagone a mis à jour ses règles contre l’extrémisme, notamment en resserrant les directives sur les médias sociaux, en modifiant la façon dont il filtre les recrues et en examinant comment préparer les troupes à la retraite à ne pas être ciblées par des organisations extrémistes.

La Chambre a également approuvé une disposition, dirigée par la représentante Kathleen Rice, démocrate de New York, qui exige un examen de la conformité des agences de sécurité nationale aux exigences de signalement du terrorisme national déjà établies par la loi existante. Seuls quatre républicains l’ont soutenu.