La Chambre adopte un projet de loi sur la défense supprimant le mandat du vaccin COVID

WASHINGTON (AP) – Un projet de loi visant à annuler le mandat du vaccin COVID-19 pour les membres de l’armée américaine et à fournir près de 858 milliards de dollars à la défense nationale a été adopté jeudi à la Chambre alors que les législateurs suppriment l’un des derniers éléments de leur liste de tâches annuelle .

Le projet de loi prévoit environ 45 milliards de dollars de plus pour les programmes de défense que le président Joe Biden a demandé, la deuxième année consécutive, le Congrès a largement dépassé sa demande, alors que les législateurs cherchent à renforcer la compétitivité militaire du pays avec la Chine et la Russie.

La Chambre a adopté le projet de loi par un vote de 350-80. Il va maintenant au Sénat, où il devrait passer facilement, puis au président pour être promulgué.

Pour gagner un soutien bipartisan au projet de loi, les démocrates ont accepté les demandes républicaines de supprimer l’obligation pour les militaires de se faire vacciner contre le COVID-19. Le projet de loi ordonne au secrétaire à la Défense Lloyd Austin d’annuler son mémorandum d’août 2021 imposant le mandat. Quelques jours plus tôt, il avait exprimé son soutien au maintien du mandat en vigueur.

Le représentant Adam Smith, président démocrate du House Armed Services Committee, a déclaré à ses collègues que la décision d’imposer le mandat du vaccin était la bonne décision à l’époque.

“Cela a sauvé des vies et cela a fait en sorte que notre force soit aussi prête que possible face à la pandémie”, a déclaré Smith.

Mais, a-t-il dit, la directive n’exigeait que la vaccination initiale et maintenant cette protection s’est dissipée.

“Il est temps de mettre à jour la politique”, a déclaré Smith.

Les républicains ont déclaré que le mandat avait nui aux efforts de recrutement et de rétention. Le représentant Mike Rogers, haut républicain du House Armed Services Committee, a déclaré qu’il avait l’intention lors du prochain Congrès d’examiner qui était lésé par le mandat, “afin que nous puissions essayer de revoir cela et de les rendre entiers dans la mesure souhaitable”.

Plus de 8 000 militaires en service actif ont été renvoyés pour non-respect d’un ordre légal lorsqu’ils ont refusé le vaccin.

“Certaines des personnes qui sont parties ne voudront pas revenir”, a déclaré Rogers, qui deviendra président du Comité des services armés lors du prochain Congrès.

Smith a déclaré qu’il s’opposait aux efforts visant à récompenser les militaires qui désobéissaient à un ordre militaire.

“Les ordres ne sont pas facultatifs dans l’armée américaine”, a déclaré Smith. “Et si le Congrès exprime l’opinion qu’ils le sont, je ne peux imaginer quoi que ce soit qui saperait de manière plus significative le bon ordre et la discipline au sein de notre armée.”

Les chefs militaires ont fait valoir que les troupes ont dû pendant des décennies obtenir jusqu’à 17 vaccins afin de maintenir la santé de la force, en particulier celles déployées à l’étranger. Les recrues qui arrivent dans les académies militaires ou à l’entraînement de base reçoivent un régime de vaccins le premier jour – comme la rougeole, les oreillons et la rubéole – s’ils ne sont pas déjà vaccinés. Et ils se font régulièrement vacciner contre la grippe à l’automne.

Les chefs de service ont déclaré que le nombre de soldats qui ont demandé des exemptions religieuses ou autres à l’un de ces vaccins requis – avant la pandémie de COVID – était négligeable.

La politisation du vaccin COVID-19 a cependant déclenché une vague de demandes d’exemption de la part des troupes. Pas moins de 16 000 exemptions religieuses ont été ou sont toujours en attente, et seulement 190 environ ont été approuvées. Un petit nombre d’exemptions médicales temporaires et permanentes ont également été accordées.

Bien que l’annulation du mandat du vaccin COVID-19 ait suscité beaucoup d’attention, elle occupe un paragraphe d’un projet de loi de 4 408 pages.

La législation sur la politique de défense est essentielle pour façonner l’avenir de l’armée. Il fixe le nombre maximum de militaires autorisés à être dans les différentes branches de l’armée. Il autorise l’argent pour des programmes spécifiques d’armes majeures et il établit les salaires et les avantages sociaux. Le projet de loi de cette année autorise des fonds pour soutenir une augmentation de salaire de 4,6 % pour les militaires et les travailleurs civils du ministère de la Défense.

Le projet de loi autorise également 800 millions de dollars d’aide supplémentaire à la sécurité pour l’Ukraine et demande un rapport indiquant s’il existe des lacunes dans la surveillance de l’aide à ce pays. Cela répond aux préoccupations de certains républicains qui ont réclamé une comptabilité plus détaillée de la façon dont l’argent a été dépensé.

La législation a reçu un large soutien des membres de la Chambre des deux partis politiques. L’opposition est venue de 45 démocrates et 35 républicains.

Certains démocrates ont déclaré que le projet de loi autorisait trop de dépenses de défense.

“Alors que les familles de travailleurs sont écrasées par l’inflation, nous ne devrions pas dépenser 45 milliards de dollars de plus que ce que le président a demandé”, a tweeté le représentant Mondaire Jones, DN.Y.

Le représentant Troy Nehls, R-Texas, a déclaré que la suppression du mandat du vaccin n’allait pas assez loin.

“Nous devons réembaucher ces héros avec un rappel de salaire obligatoire”, a-t-il déclaré à propos de ceux qui ont été expulsés pour avoir refusé la commande de vaccins.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a défendu la politique de vaccination COVID du Pentagone, mais a déclaré que Biden jugerait le projet de loi “dans son intégralité”.

“Ce que nous pensons qu’il s’est passé ici, c’est que les républicains au Congrès ont décidé qu’ils préféraient lutter contre la santé et le bien-être de nos troupes plutôt que de les protéger”, a déclaré Jean-Pierre. “Et nous pensons que c’est une erreur.”

Le projet de loi sur la politique de défense comprend également une variété de mesures environnementales, telles qu’une législation visant à renforcer la santé des récifs coralliens, à améliorer la recherche sur les mammifères marins et à éliminer les ventes d’ailerons de requin.

Les législateurs ont échoué dans certains cas à attacher leurs priorités au projet de loi, comme un effort pour empêcher les régulateurs bancaires fédéraux d’imposer des sanctions aux banques qui offrent des services aux entreprises liées au cannabis. La législation du sénateur Joe Manchin, DW.V., a également été laissée de côté pour accélérer les permis pour les gazoducs et autres projets énergétiques, y compris un projet de pipeline dans son État d’origine et en Virginie.

___

La rédactrice d’Associated Press, Lolita C. Baldor, a contribué à ce rapport.

Kevin Freking, Associated Press