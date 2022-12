La Chambre adopte un projet de loi qui pourrait ouvrir la voie à un État portoricain

Le représentant Steny H.Hoyer, démocrate du Maryland et chef de la majorité, et le représentant Raúl Grijalva de l’Arizona, président du comité des ressources naturelles, ont aidé à négocier l’accord entre les responsables portoricains, les législateurs qui soutiennent la création d’un État pour l’île et les législateurs qui ont fait valoir que les États-Unis devraient soutenir un processus d’autodétermination pour l’île.

“Ce projet de loi étant sur le parquet aujourd’hui était loin d’être assuré”, a déclaré jeudi M. Grijalva, notant que des modifications étaient encore en cours de négociation environ 24 heures avant le vote. Il a ajouté : “Je suis fier de discuter aujourd’hui d’un projet de loi, une proposition qui aide le peuple de Porto Rico à être directement impliqué dans la détermination de son avenir politique”.

La représentante Nydia M. Velázquez, démocrate de New York et première femme portoricaine à être élue à la Chambre, a déclaré que “les voix des boricuas sont enfin entendues” en énumérant les femmes portoricaines qui avaient gravi les échelons du gouvernement américain. et la société et a continué à défendre l’île.

“C’est un embarras pour les États-Unis – les États-Unis qui se présentent comme un leader du monde libre, qui résistent aux tyrans impérialistes à l’étranger, tout en gardant des colonies dans les Caraïbes et le Pacifique”, a-t-elle déclaré. “Le Congrès a l’obligation morale de fournir les outils nécessaires à la transition vers un nouvel ordre postcolonial.”

Mais Power 4 Puerto Rico, une coalition d’organisations de la diaspora, a exhorté les législateurs à voter non, qualifiant le projet de loi de déclaration de “cheval de Troie” qui “n’offre qu’une fraction d’informations déguisée en décolonisation et bafoue le droit des Portoricains à une transparence totale”. et un processus équitable.

Plusieurs républicains se sont également opposés à la mesure, certains législateurs critiquant la majorité démocrate pour les avoir exclus des derniers jours de négociations et arguant qu’il y avait des questions non résolues sur le rôle des États-Unis dans l’aide à la transition de l’île vers le résultat choisi par les électeurs.

“Tout comme nous nous attendrions à ce que le peuple de Porto Rico délibère sur ses questions, comprenne ses conséquences et accepte la responsabilité du choix, le Congrès devrait le faire aussi”, a déclaré le représentant Bruce Westerman de l’Arkansas, le principal républicain du Comité des ressources naturelles. Il s’est plaint d’un “processus précipité et secret” qui a privé les législateurs de la possibilité de peser sur le projet de loi.