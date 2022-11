La Chambre adopte un projet de loi pour renommer le bureau de poste de Grayslake pour le soldat décédé – Shaw Local

WASHINGTON – Le 14 novembre, la Chambre a adopté à l’unanimité une loi visant à renommer le bureau de poste de Grayslake en «bâtiment de poste du spécialiste de l’armée Joseph ‘Joey’ W. Dimock II» en l’honneur de Joey Dimock, un spécialiste de l’armée décédé en 2010.

Le projet de loi est soumis au Sénat pour examen, selon un communiqué de presse du bureau du représentant américain Brad Schneider, qui représente le 10e district.

Dimock a rejoint l’armée en août 2007. Il a servi pendant près de trois ans avec le 1er bataillon, 75e régiment de Rangers. Il effectuait son troisième déploiement à l’étranger, son deuxième en Afghanistan pour soutenir l’opération Enduring Freedom, lorsqu’il est décédé le 10 juillet 2010 à Salerne, en Afghanistan.

Dimock a reçu plusieurs récompenses au cours de ses années de service, notamment la médaille de l’étoile de bronze et la médaille d’éloge de l’armée.

« Notre nation rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont fait le sacrifice ultime au service de leur pays. Nous sommes appelés à raconter leurs histoires et à garder leurs souvenirs vivants », a déclaré Schneider dans un communiqué de presse. “Le Ranger Joey Dimock est mort en héros en Afghanistan. Il s’est porté volontaire pour le service en 2007, a participé à trois déploiements à l’étranger et a tragiquement perdu la vie en Afghanistan en 2010. Joey est un modèle pour tous ceux qui le connaissaient, et j’espère qu’avec cette commémoration de la vie de Joey, son service et sa bravoure peut servir de modèle pour tout Grayslake et que sa mémoire sera toujours une bénédiction.

Dimock est né à Libertyville le 25 mai 1989 de Joseph et Ellen Dimock. Il a grandi à Wildwood et est diplômé de Warren Township High School. Dimock était membre de l’église presbytérienne de Wildwood, Boy Scout Troop 672, où il a atteint le grade d’Eagle Scout et a nagé dans l’équipe de natation des Warren Blue Devils.