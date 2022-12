La Chambre adopte un projet de loi pour prolonger le financement du gouvernement pendant 1 semaine

WASHINGTON (AP) – La Chambre dirigée par les démocrates a adopté mercredi un projet de loi sur les dépenses à court terme pour maintenir les agences gouvernementales financées aux niveaux actuels jusqu’au 23 décembre, donnant aux législateurs plus de temps pour élaborer un ensemble de crédits d’environ 1,7 billion de dollars qui couvrirait l’exercice complet. .

Le Congrès est confronté à un délai de minuit vendredi pour adopter la prolongation ou permettre une fermeture partielle du gouvernement. Le projet de loi donnerait au Congrès une semaine supplémentaire pour parvenir à un compromis et va maintenant au Sénat pour un vote avant d’être envoyé au président Joe Biden pour être promulgué.

La prolongation d’une semaine a été adoptée par un vote de 224 voix contre 201, principalement selon les lignes de parti.

Les républicains de la Chambre se sont massivement opposés à l’extension. Beaucoup se sont plaints que cela permettrait au Congrès d’adopter un projet de loi de dépenses massif avant qu’une majorité républicaine ne prenne en charge la Chambre en janvier et n’impose sa volonté aux dépenses.

Le représentant Kevin McCarthy, le chef républicain à la Chambre, a déclaré que les républicains avaient eu la possibilité, après les élections de mi-mandat, de façonner la législation sur les dépenses au début de l’année prochaine. Il a appelé à une prolongation qui durerait jusqu’au premier trimestre 2023.

“Permettez au peuple américain ce qu’il a dit il y a un mois – de changer Washington tel que nous le connaissons aujourd’hui”, a déclaré McCarthy.

Alors que les républicains obtiendront la majorité à la Chambre, les démocrates ont gagné un siège au Sénat et y détiendront une majorité de 51 voix contre 49 lors de la prochaine session.

McCarthy a déclaré que les deux sénateurs à la tête des efforts pour élaborer le projet de loi de dépenses ne seront pas au Congrès l’année prochaine et ne seront donc pas responsables devant les électeurs de leur travail. Les sens Patrick Leahy, D-Vt., et Richard Shelby, R-Ala., prennent tous deux leur retraite. Leahy est le président de la commission des crédits du Sénat et Shelby est le principal républicain du panel.

“Ce n’est même pas encore disponible pour que quiconque puisse le lire et pourtant ils veulent avoir la possibilité d’en parler à la veille de Noël.” Le représentant Steve Scalise, le républicain de la Chambre n ° 2, a déclaré à propos du paquet de 1,7 billion de dollars. “C’est un signe que le Congrès n’a pas fait son travail.”

Cependant, de nombreux républicains du Sénat sont conscients que le report des négociations en janvier crée le genre de trajectoire de collision qui pourrait conduire à la fermeture, et ils craignent que le GOP ne finisse par en prendre le blâme.

Le sénateur Mitch McConnell, le meilleur républicain du Sénat, a fait valoir que l’adoption d’un projet de loi sur les dépenses pour l’année entière par ce Congrès est meilleure que les alternatives, car elle garantit une augmentation considérable des dépenses pour la défense.

“Si un projet de loi véritablement bipartisan sans pilules empoisonnées est prêt pour l’adoption finale du Sénat d’ici la fin de la semaine prochaine, je le soutiendrai pour nos forces armées”, a déclaré McConnell mercredi. “Sinon, nous adopterons une résolution continue à court terme dans la nouvelle année.”

Shelby a déclaré que les deux parties étaient séparées d’environ 25 milliards de dollars pour les dépenses globales, bien qu’elles soient d’accord pour dépenser environ 858 milliards de dollars pour la défense. Les législateurs ont annoncé mardi soir qu’ils étaient parvenus à un accord sur un “cadre” qui devrait permettre l’achèvement des négociations d’ici la semaine prochaine, mais ils n’ont fourni aucun détail.

La représentante Rosa DeLauro, présidente démocrate du comité des crédits de la Chambre, a exhorté ses collègues à voter pour la prolongation. Elle a déclaré que le projet de loi de dépenses final en cours de négociation “aidera à assurer la sécurité de notre nation et de nos communautés avec la certitude que nous méritons tous”.

Le projet de loi final devrait également inclure la demande de l’administration Biden d’une aide supplémentaire de 37 milliards de dollars à l’Ukraine ainsi que d’autres priorités bipartites, y compris une mesure électorale visant à empêcher une autre insurrection du 6 janvier. Le projet de loi rendrait plus difficile pour les législateurs de s’opposer aux votes électoraux d’un État particulier et préciserait que le rôle constitutionnel du vice-président dans la procédure est uniquement ministériel.

Kevin Freking, Associated Press