La Chambre adopte un projet de loi pour faire du Juneteenth un jour férié fédéral, l’envoyant à Biden

De gauche à droite, le représentant Danny Davis, D-Ill., le sénateur Ed Markey, D-Mass., Steve Williams, président de la National Juneteenth Observance Foundation, et la sénatrice Tina Smith, D-Minn., posent avec le drapeau Juneteenth après leur conférence de presse au Capitole le mercredi 16 juin 2021.

« Rassemblons-nous », a déclaré Lee. « Nous sommes ici pour servir, et il y a plus à venir, pour changer des vies, pour la justice, l’égalité et la liberté. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui. »

« Ce n’est pas souvent quand vous pouvez vous tenir debout sur le sol de la Chambre et utiliser la terminologie » Je me sens rassasié « », a déclaré la représentante Sheila Jackson Lee, D-Texas, qui a parrainé la version House du projet de loi, après son adoption.

Le projet de loi a traversé le Congrès et a été adopté par le Sénat par consentement unanime moins d’un jour plus tôt. La Chambre a adopté la loi par 415 voix contre 14, seuls les républicains votant contre.

L’acte final de libération est survenu des mois après que la capitulation de l’armée confédérée a mis fin à la guerre civile, et plus de deux ans après que le président Abraham Lincoln a publié la proclamation d’émancipation.

Quarante-huit États et Washington, DC, déjà reconnaître Juneteenth comme un jour férié. Mais les législateurs ont fait valoir à la Chambre qu’il était grand temps de devenir une journée nationale de célébration.

Faire de Juneteenth un jour férié fédéral est « une étape cruciale pour se souvenir de notre passé, et cela nous aidera sans aucun doute à construire un avenir meilleur », a déclaré la représentante Carolyn Maloney, DN.Y., qui a présenté le projet de loi sur le sol.

« J’assimile souvent Juneteenth à l’incapacité de notre pays à communiquer », a déclaré le whip de la majorité à la Chambre James Clyburn, DS.C., membre du Congressional Black Caucus. « L’absence de communication les a maintenus en esclavage pendant encore deux ans et demi. »

On s’attendait à ce que le projet de loi soit facilement adopté à la Chambre. Le représentant James Comer, R-Ky., qui a suivi Maloney pendant une période d’une heure de débat avant le vote, a déclaré qu’il soutiendrait le projet de loi, même s’il critiquait les démocrates pour avoir précipité le processus.

Les législateurs n’ont pas eu le temps d’examiner l’impact d' »accorder à l’ensemble de la main-d’œuvre fédérale un autre jour de congé », a déclaré Comer.

Le représentant Clay Higgins, R-La., a dénoncé les démocrates pour avoir contourné le processus du comité en amenant le projet de loi directement au sol. Higgins a néanmoins déclaré qu’il voterait pour le projet de loi.

Certains républicains se sont opposés à la désignation de la fête comme « jour de l’indépendance ». Ils ont noté que Juneteenth a également été appelé jour du jubilé et jour de l’émancipation, entre autres noms.

Le représentant Thomas Massie, R-Ky., a fait valoir que le nom choisi « créera une confusion » avec le 4 juillet, en disant: « Pourquoi demander aux Américains de choisir l’un des deux jours de l’indépendance pour célébrer? »

Le représentant Matt Rosendale, R-Mt., a été le seul membre du Congrès à publier une déclaration s’opposant au projet de loi avant le vote.

« Appelons un as un as. Il s’agit d’un effort de la gauche pour créer une journée de toutes pièces pour célébrer la politique identitaire dans le cadre de ses efforts plus larges pour faire de la théorie critique de la race l’idéologie régnante de notre pays », a déclaré le communiqué de Rosendale.

Dans un tweet, le sénateur républicain John Cornyn du Texas a répondu : « Kooky ».

Le sénateur Ron Johnson, R-Wis., a bloqué l’année dernière un projet de loi similaire du 17 juin dans sa chambre au motif que cela coûterait trop cher.

Mais Johnson a déclaré mardi que cette fois-ci, il ne se battrait pas.

« L’année dernière, un projet de loi a été présenté pour célébrer le 19 juin en accordant un congé payé supplémentaire à 2 millions d’employés fédéraux pour un coût de 600 millions de dollars par an », a déclaré Johnson. dit dans un communiqué. « Ils ont tenté d’adopter le projet de loi sans débat ni processus d’amendement. Bien que je soutienne fermement la célébration de l’émancipation, je me suis opposé au coût et à l’absence de débat. »

« Bien qu’il semble toujours étrange que les contribuables accordent aux employés fédéraux des congés payés soit désormais requis pour célébrer la fin de l’esclavage, il est clair qu’il n’y a aucun appétit au Congrès pour discuter davantage de la question. Par conséquent, je n’ai pas l’intention de m’y opposer, » il a dit.

La législation a été parrainée au Sénat par Edward Markey, D-Mass. La version House du projet de loi comptait 166 coparrainants.