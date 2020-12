WASHINGTON – La Chambre a adopté mercredi un projet de loi permettant au gouvernement fédéral de rester ouvert pendant une semaine de plus alors que les législateurs se démènent pour parvenir à un accord bipartisan sur les dépenses gouvernementales.

Le projet de loi, qui a été adopté par 343 voix contre 67, prévoit un éventuel arrêt du gouvernement, qui devait se produire vendredi à la semaine prochaine.

Le projet de loi sera renvoyé au Sénat. Ensuite, s’il est approuvé, ira au président Donald Trump pour sa signature. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que la chambre prévoyait de reprendre le projet de loi peu de temps après son approbation par la Chambre.

Les dirigeants du Congrès ont continué à se réunir dans l’espoir de parvenir à un compromis sur certains des plus gros points de friction du budget. Comme par le passé, les questions liées à l’immigration, y compris le financement d’un mur le long de la frontière sud des États-Unis et les lits de détention d’immigrants pour l’immigration et l’application des douanes, sont au centre du conflit.

Un autre obstacle est l’espoir démocrate d’incorporer un langage sur la réforme de la police après un été de protestations contre le racisme systémique et le meurtre de Noirs non armés, dont George Floyd à Minneapolis.

Les législateurs ont déploré l’utilisation d’une solution à court terme plutôt que d’un compromis budgétaire global. Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A qualifié la mesure d ‘ »aveu d’échec », et la représentante Cindy Axne, D-Iowa, a déclaré dans un communiqué « qu’il n’y a guère de raisons d’applaudir le vote d’aujourd’hui sur une résolution continue ». l’appelant le «strict minimum» pour garder le gouvernement ouvert.

Plus:Le Congrès fait face à la fermeture du gouvernement si un accord de dépenses n’est pas conclu cette semaine

Alors que les deux côtés de l’allée ont promis un accord pour éviter que les fonds gouvernementaux ne s’épuisent, les fermetures n’ont pas été rares au cours des dernières années. Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, le gouvernement a fermé trois fois, y compris pendant 35 jours en 2018 – le plus long arrêt de l’histoire des États-Unis modernes. Il découle d’une impasse entre le Congrès et la Maison Blanche sur le financement d’un mur le long de la frontière sud des États-Unis.

Mais la querelle a contraint environ 800 000 fonctionnaires fédéraux à être mis en congé ou à se retrouver sans salaire.

Si le Congrès et la Maison Blanche ne parviennent pas à un accord, des milliers de fonctionnaires considérés comme non essentiels seraient à nouveau congédiés ou forcés de travailler sans salaire jusqu’à la fin de la fermeture. Une fermeture en ce moment pourrait avoir des effets d’entraînement contrairement à ce que les Américains ont vu les années précédentes, affectant tout, des agences gouvernementales de santé gérant la pandémie de coronavirus aux voyages en avion.

Les parcs nationaux pourraient fermer, les opérations aéroportuaires pourraient ralentir et la paralysie pourrait affecter l’économie, qui a été battue par la pandémie de coronavirus. Le Congressional Budget Office, non partisan, a estimé que les recettes fiscales étaient en baisse de 2 milliards de dollars en 2019 car l’IRS avait interrompu certaines opérations lors de la fermeture de 2018.

Plus:Propositions concurrentes de secours contre le COVID-19 présentées à mesure que le Congrès sprint pour transmettre l’aide

En plus de parvenir à un accord sur un projet de loi de dépenses, les législateurs ont négocié un compromis potentiel sur le soulagement des coronavirus – ce sur quoi ils ne sont pas parvenus à conclure un accord depuis des mois. Le Congrès espère passer potentiellement des milliards pour des programmes critiques, dont beaucoup ont expiré ou sont prêts à cesser à la fin de l’année, dans le cadre du projet de loi de dépenses.

Bien que l’optimisme règne et qu’un groupe bipartite de législateurs a continué de se réunir pour négocier un accord, le temps presse et des obstacles demeurent. Jusqu’à présent, les principaux points de friction ont été la protection de la responsabilité des entreprises, une disposition clé que les républicains voulaient faire partie de tout accord, et des fonds pour les gouvernements des États et locaux, argent que les démocrates considèrent comme crucial. Une autre série de contrôles de relance est également apparue comme un autre élément clé qui divise les législateurs, car les propositions les plus récentes examinées par les législateurs n’incluent pas une autre série de chèques de 1 200 $.

Contributeur: Nicholas Wu