La Chambre adopte un projet de loi bloquant l’annulation de la dette étudiante

« Cette résolution est une tentative sans précédent de saper notre reprise économique historique et priverait plus de 40 millions d’Américains qui travaillent dur d’un allégement de la dette étudiante dont ils ont tant besoin », a déclaré le Bureau de la gestion et du budget. dit dans un communiqué .

La Chambre des représentants a adopté un projet de loi mercredi visant à bloquer le plan d’annulation de la dette étudiante du président Joe Biden et à mettre fin à la pause sur les paiements et les intérêts des prêts étudiants fédéraux.

Les républicains de la Chambre ne sont pas non plus les premiers à demander la fin de la pause de paiement. En mars, SoFi Bank a porté plainte essayer de contraindre le gouvernement fédéral à reprendre immédiatement la perception des paiements, appeler le poste le plus récent de la pause « illégale pour plusieurs motifs ».

À la mi-avril, environ 47% des Américains soutenaient le plan d’annulation de la dette étudiante de Biden sous sa forme actuelle, selon un sondage USA Today/Ipsos. Parmi ceux qui ont actuellement une dette étudiante, 83% approuvent le plan de Biden, tandis que 3 Américains sur 4 sans prêt soutiennent également le soulagement, selon le sondage.

L’optimisme, cependant, n’est pas aussi fort, du moins chez les jeunes adultes. Plus des deux tiers – 67% – disent qu’ils ne pensent pas que l’annulation de la dette de Biden se concrétisera, selon un récent sondage Scholarship Owl de plus de 11 000 collégiens et lycéens.

