La Chambre adopte le projet de loi sur la sécurité du Capitole en réponse à l’insurrection du 6 janvier

La Chambre a adopté jeudi un projet de loi sur la sécurité du Capitole américain de 1,9 milliard de dollars alors que le Congrès se disputait la manière de protéger des vies et le processus démocratique après l’insurrection du 6 janvier.

La chambre tenue par les démocrates a approuvé la mesure par la plus mince des marges un jour après avoir adopté un projet de loi visant à créer une commission indépendante pour enquêter sur l’attaque contre la législature. L’opposition des dirigeants républicains a soulevé des doutes quant à savoir si l’une ou l’autre proposition peut passer par le Sénat également divisé.

La Chambre a autorisé le financement de la sécurité dans un vote 213-212, tandis que trois représentants ont voté «présent».

Les trois démocrates qui se sont opposés au projet de loi et ceux qui ont voté «présent» font partie de l’aile progressiste du parti. Chaque républicain a voté contre l’argent de la sécurité, un jour après que 35 représentants du GOP ont soutenu l’accord bipartisan pour mettre en place la commission d’enquête sur l’insurrection.

La Chambre prévoit de quitter Washington pour trois semaines, ses prochains votes étant attendus la semaine du 14 juin.

Le projet de loi adopté jeudi rembourserait la Garde nationale et Washington DC pour les coûts engagés pour sécuriser le Capitole cette année, et fournirait à la police du Capitole une rémunération des heures supplémentaires, des primes de rétention et des ressources de traumatologie. Cela créerait également une force d’intervention qui aiderait la police du Capitole en cas d’urgence, renforcerait la sécurité des membres du Congrès et fortifierait les portes et les fenêtres du Capitole.