La Chambre adopte des projets de loi pour renforcer la recherche scientifique, rompant avec le Sénat

WASHINGTON – La Chambre a adopté lundi deux projets de loi bipartites visant à renforcer les programmes de recherche et développement aux États-Unis, mettant en place une bataille avec le Sénat sur la meilleure façon d’investir dans l’innovation scientifique pour renforcer la compétitivité américaine. Les projets de loi sont la réponse de la Chambre à la tentaculaire Endless Frontier Act que le Sénat a adopté à une écrasante majorité ce mois-ci, qui entraînerait des investissements fédéraux sans précédent dans une multitude de technologies émergentes dans le but de rivaliser avec la Chine. Mais les législateurs qui ont rédigé les mesures de la Chambre ont adopté une approche différente, réclamer un doublement des financements au cours des cinq prochaines années pour les initiatives de recherche traditionnelles à la National Science Foundation et un 7 % d’augmentation pour le Bureau des sciences du ministère de l’Énergie. Le contraste reflétait les inquiétudes des législateurs de la Chambre selon lesquelles le projet de loi du Sénat mettait un accent démesuré et trop normatif sur le développement de technologies naissantes et sur la réplication des mesures agressives de Pékin pour acquérir une domination industrielle. Au lieu de cela, les législateurs ont fait valoir que les États-Unis devraient consacrer plus de ressources à leurs propres capacités éprouvées de recherche et de développement. « Si nous voulons rester le leader mondial de la science et de la technologie, nous devons agir maintenant », a déclaré le représentant Eddie Bernice Johnson, démocrate du Texas et présidente du Comité scientifique. «Mais nous ne devrions pas agir de manière imprudente. Au lieu d’essayer de copier les efforts de nos concurrents émergents, nous devrions doubler les moteurs d’innovation éprouvés que nous avons à la National Science Foundation et au Department of Energy. »

Les législateurs et leurs assistants doivent essayer de concilier la législation adoptée par le Sénat avec les deux projets de loi adoptés lundi, provoquant un débat majeur à Capitol Hill sur la politique industrielle et la manière de renforcer la compétitivité américaine, un objectif avec un large soutien bipartite. Les deux projets de loi adoptés 345-67 et 351-68. « L’un des principaux désaccords ou tensions entre la version de la Chambre et du Sénat est que la version du Sénat est vraiment axée sur la Chine », a déclaré Robert D. Atkinson, président de la Fondation pour la technologie de l’information et l’innovation. Les projets de loi de Mme Johnson, a-t-il ajouté, donnent la priorité à « plus de questions de politique sociale », y compris l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques et le changement climatique. Les projets de loi de la Chambre omettent un certain nombre de dispositions qui sont au cœur de la législation du Sénat, notamment 52 milliards de dollars de subventions d’urgence pour les fabricants de semi-conducteurs et une multitude de dispositions commerciales. Au lieu de créer des pôles technologiques régionaux à travers le pays, comme le ferait la mesure du Sénat, l’un des projets de loi de la Chambre établirait une direction désignée pour les «solutions scientifiques et techniques» au sein de la National Science Foundation. Tout en distinguant plusieurs technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle et l’informatique de pointe, les législateurs du House Science Committee se sont principalement concentrés sur la recherche et le financement d’une approche holistique de l’innovation scientifique. « L’histoire enseigne que la résolution de problèmes peut elle-même stimuler l’innovation qui à son tour engendre de nouvelles industries et obtient un avantage concurrentiel », Mme Johnson a écrit.

William A. Reinsch, titulaire de la chaire Scholl en commerce international au Center for Strategic and International Studies, a déclaré qu’avec des sections sur les défis de la santé publique et la main-d’œuvre STEM, la Chambre avait adopté «une définition plus large de la façon d’augmenter nos capacités d’innovation et fonctionnement. » La législation du Sénat, adoptée par un vote de 68-32, a été dirigée à la chambre par le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité, un faucon chinois de longue date qui était impatient de mettre en œuvre ce qui serait l’intervention gouvernementale la plus importante. dans la politique industrielle depuis des décennies. Il a été alimenté en grande partie par l’inquiétude bipartite concernant l’étranglement de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, qui s’est particulièrement accentuée au milieu des pénuries provoquées par la pandémie de coronavirus. Le président Biden a applaudi son adoption et a déclaré qu’il espérait le promulguer « dès que possible ». Il allouerait des centaines de milliards de dollars supplémentaires à des pipelines de recherche et de développement scientifiques aux États-Unis, créerait des subventions et favoriserait des accords entre des entreprises privées et des universités de recherche pour encourager les percées dans les nouvelles technologies. Au fur et à mesure que le projet de loi progressait à la Chambre, faisant écho aux préoccupations similaires des législateurs du comité scientifique de la Chambre, les sénateurs ont déplacé une grande partie de la 100 milliards de dollars qui avait été prévu pour un pôle de recherche et développement pour les technologies émergentes à la National Science Foundation à la recherche fondamentale, ainsi que des laboratoires gérés par le ministère de l’Énergie. Le montant pour la recherche de pointe a été réduit à 29 milliards de dollars, le reste des fonds initiaux étant consacré à la recherche et aux laboratoires. Ces changements pourraient apaiser les législateurs de la Chambre alors qu’ils cherchent à concilier les deux projets de loi dans les mois à venir.