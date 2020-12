La Chambre des représentants des États-Unis a voté pour porter à 2000 dollars la somme du paiement direct unique à la plupart des Américains, après que le président Donald Trump a exigé qu’elle soit augmentée de 600 dollars dans le projet de loi de dépenses qu’il a signé pour éviter la fermeture.

Trump a initialement menacé de mettre son veto au monstre omnibus-stimulus de près de 6000 pages, s’opposant au montant de 600 $ et à d’autres mesures de dépenses. Dimanche, il s’est retourné et l’a signé, mais a exigé que la Chambre adopte un projet de loi augmentant le paiement à 2000 $ par personne et supprimait certaines des autres dispositions relatives aux dépenses, tout en demandant plusieurs autres mesures au Sénat. Les démocrates ont cependant refusé de réduire les dépenses, et il est peu probable que le Sénat dirigé par les républicains donne suite aux demandes de Trump.

La résolution 9051 de la Chambre a été adoptée lundi soir, alors que les législateurs faisaient la queue pour voter et voter par procuration, portant des masques faciaux conformément aux règles instituées par la présidente Nancy Pelosi (D-Californie). Le vote de procédure exigeant la majorité des deux tiers a réussi, avec 275 voix pour. La proposition a été opposée par 130 républicains, deux démocrates et deux 2 indépendants.

La résolution est maintenant soumise au Sénat pour approbation.

DÉTAILS À SUIVRE