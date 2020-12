La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, lors d’une conférence de presse à Capitol Hill en décembre 2020. | Tasos Katopodis / Getty Images

Il est probablement mort au Sénat.

La Chambre des représentants a voté pour augmenter la dernière série de chèques de relance Covid-19 de 600 $ à 2000 $. Même si le président Donald Trump soutient cette initiative, il est peu probable qu’elle aille loin au Sénat.

Lundi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a tenu un vote par appel nominal sur un projet de loi autonome visant à augmenter les «paiements d’impact économique» – en d’autres termes, les chèques de relance – à 2 000 $. Les démocrates de la Chambre ont tenté un vote par consentement unanime sur la question la veille de Noël, mais il a été bloqué par les républicains de la Chambre. Lundi, il a adopté la Chambre par un vote de 275-134.

Le plan de relance de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès la semaine dernière et promulgué par le président Trump dimanche contient des chèques de relance de 600 dollars pour les personnes qui gagnent jusqu’à 75000 dollars par an en 2019 ou 1200 dollars pour les couples qui gagnent jusqu’à 150000 dollars ainsi qu’un 600 $ supplémentaires par enfant. De nombreux politiciens, militants et experts ont demandé que ce nombre soit plus élevé – en vertu de la Loi CARES au printemps, les chèques de relance étaient de 1 200 $ pour les particuliers.

Les négociateurs ont opté pour 600 dollars et la croyance générale était que Trump était d’accord avec ce que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a qualifié de «fabuleux», était d’accord. Mais après que le Congrès a adopté le projet de loi et est rentré chez lui, Trump a publié une vidéo sur Twitter en le qualifiant de «honte» et en demandant que les chèques soient augmentés jusqu’à 2 000 $.

Les démocrates n’ont pas tardé à agir et ont essayé d’utiliser le soutien du président pour des chèques plus importants comme levier pour amener les républicains au Congrès à bouger sur la question – ou du moins souligner qu’ils ne le feront pas. Pelosi a répondu au tweet de Trump disant que les républicains avaient «refusé à plusieurs reprises de dire quel montant» le président voulait pour les chèques et qu’il avait «enfin» accepté 2 000 dollars. « Faisons le! » elle a écrit.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a fait écho au sentiment de Pelosi, notant qu’elle et la représentante Rashida Tlaib (D-MI) avaient co-écrit un amendement pour des chèques de 2000 $. La Chambre a voté sur la CASH Act pour augmenter les paiements de relance, qui a été proposée par le président du Comité des voies et moyens de la Chambre, Richard Neal (D-MA), la veille de Noël.

Moi et @AOC préparez l’amendement. Renvoyez la facture et nous investirons les 2 000 $ pour lesquels nous nous sommes battus et que votre parti a bloqués. pic.twitter.com/GGXtJt77D9 – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 23 décembre 2020

Après que le président a signé le projet de loi de relance dimanche, Pelosi a déclaré dans un communiqué qu’il «doit immédiatement appeler les républicains du Congrès à mettre fin à leur obstruction et à se joindre à lui et aux démocrates pour soutenir notre législation autonome visant à augmenter les chèques de paiement direct à 2000 dollars, »Qui sera amené à la parole lundi. «Chaque vote républicain contre ce projet de loi est un vote pour nier les difficultés financières auxquelles les familles sont confrontées et pour refuser au peuple américain le soulagement dont il a besoin», a-t-elle déclaré.

Le vote de lundi à la Chambre s’est déroulé dans le cadre d’une «suspension des règles», qui nécessitait une majorité des deux tiers pour son adoption.

Ce n’est pas parce que Trump est dans les chèques de relance de 2000 $ que le reste de son parti est

La grande question après le vote sur les chèques de relance de 2 000 $ adopté lundi à la Chambre est de savoir ce qui se passera ensuite. Et la réponse n’est probablement pas grand-chose.

De nombreux républicains n’ont jamais eu l’idée de chèques de relance plus importants – le sénateur Josh Hawley (R-MO) a tenté de plaider pour des chèques de 1200 $ aux côtés du sénateur Bernie Sanders (I-VT) et a été bloqué par un membre de son propre parti. Comme l’a expliqué Li Zhou de Vox, les républicains se sont irrités face à un projet de loi d’allégement plus important en raison de préoccupations concernant le déficit, et une proposition bipartite dans la période précédant l’accord final ne contenait aucun chèque.

Le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer dit sur Twitter qu’il proposera de passer des chèques de 2 000 $ au Sénat et qu’aucun démocrate ne s’y opposera. « Les républicains du Sénat? » Il a demandé. La réponse est presque sûrement oui.

Interrogés par les journalistes sur la question de savoir si les chèques de 2 000 dollars obtiendraient 60 voix au Sénat, le sénateur Roy Blunt (R-MO) a répondu qu’ils ne le feraient pas. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas pesé sur la question. Son bureau n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la façon dont il envisage la question, mais il est peu probable qu’il l’appuie. Dans un déclaration félicitant Trump d’avoir signé dimanche le projet de loi d’allégement de 900 milliards de dollars, il n’a pas du tout reconnu la mesure.

Le président a compliqué davantage la question en plaçant sur sa demande de 2000 $ des articles sans rapport. Dans un déclaration après avoir signé le plan de relance, Trump a déclaré qu’il souhaitait que le Sénat «lance le processus» pour un vote sur l’augmentation des chèques, l’abrogation de l’article 230 – une loi sur la parole sur Internet – et l’ouverture d’une enquête sur les allégations (non fondées) de fraude électorale. Sénateur Lindsey Graham (R-SC) a appelé le Sénat pour augmenter les chèques en même temps qu’il supprime également l’article 230.

Une chose n’a pas à voir avec l’autre – obtenir l’aide dont les gens ont tant besoin en temps de crise et savoir si Twitter peut appliquer une étiquette sur les faux tweets du président sont deux choses différentes.

Malgré le vote de la Chambre lundi, il reste peu probable que des chèques de 2 000 $ soient en route.