La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, lors d’une conférence de presse sur le renouvellement de la loi sur la violence à l’égard des femmes, le 17 mars 2021. | Puce Somodevilla / Getty Images

La Chambre adopte une fois de plus la loi sur la violence à l’égard des femmes face à l’opposition de la NRA.

Une nouvelle autorisation de la loi sur la violence contre les femmes (VAWA) a été officiellement adoptée à la Chambre des représentants et se dirige maintenant vers le Sénat, où il est sur le point de faire face à une opposition républicaine farouche sur les mesures de contrôle des armes à feu qu’elle contient.

Cette législation apporte des changements critiques à la VAWA, qui a été la première loi fédérale à lutter de manière exhaustive contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, les agressions sexuelles et le harcèlement criminel, en allouant des subventions pour combattre et enquêter sur ces infractions.

D’abord écrit par alors-Sen. Joe Biden et la regrettée représentante Louise Slaughter en 1994, VAWA a été mis à jour plusieurs fois depuis afin de mieux répondre aux besoins actuels auxquels les gens sont confrontés. En 2013, par exemple, les législateurs ont imposé des changements qui étendraient les dispositions de la loi aux couples de même sexe.

Dans la dernière réautorisation, les législateurs visent à renforcer la protection des femmes victimes de violences sexuelles en veillant à ce que les délinquants non tribaux sur les terres tribales puissent être tenus pour responsables, et en supprimant la soi-disant «échappatoire du petit ami», qui interdirait à toute personne reconnue coupable de harcèlement criminel. obtenir une arme à feu. De plus, le projet de loi comprend des fonds pour les bons de logement, de sorte que les survivants des logements subventionnés par le gouvernement fédéral peuvent déménager rapidement s’ils en ont besoin. Il garantit également que les gens pourront obtenir une assurance-chômage s’ils doivent quitter leur emploi par souci de sécurité.

«En tant que survivante et membre du Congrès, je veux utiliser mon pouvoir pour protéger les autres de ce que j’ai vécu», a déclaré la représentante Gwen Moore (D-WI), l’un des coparrainants du projet de loi, dans un communiqué. «Avec l’augmentation des cas de violence domestique pendant la pandémie, nous avons besoin que la loi sur la violence à l’égard des femmes entre en vigueur dès maintenant.»

Il y a eu une forte augmentation des incidents de violence domestique au cours de l’année dernière, les gens ayant été forcés de rester chez eux, ce qui a incité les organisations à offrir un soutien plus flexible, y compris des services de textos ainsi qu’une aide au logement. Un rapport récent de la Commission nationale sur le COVID-19 et la justice pénale a révélé une augmentation de 8% des signalements de violence domestique depuis que des ordonnances de rester à la maison ont été émises, et des recherches du Brigham and Women’s Hospital du Massachusetts ont également révélé une augmentation du nombre. des patients des salles d’urgence ayant été blessés à la suite de tels incidents.

«La violence domestique est qualifiée de pandémie au sein de la pandémie de Covid-19, avec de plus en plus de preuves montrant que les conditions de la pandémie ont entraîné une augmentation des taux de violence entre partenaires intimes et, dans certains cas, des blessures plus graves», a déclaré Biden.

Bien que la dernière réautorisation de la VAWA ait expiré après que les législateurs aient adopté une courte prolongation en 2019, le Congrès a continué à affecter un financement aux programmes qu’il couvre entre-temps, ce qui signifie que ceux qui les utilisent n’ont pas vu de lacunes dans la couverture en raison du retard. Mais en traînant les pieds sur cette réautorisation – que le Sénat a contrecarrée le dernier mandat – les législateurs ont empêché la mise en œuvre de nouveaux changements et protections importants.

«Cette réautorisation augmenterait considérablement le financement des programmes de prévention du viol», déclare Allison Randall, vice-présidente de la politique du Réseau national pour mettre fin à la violence domestique. «Plus cela prend de temps, plus de survivants n’en bénéficieront pas.»

Qu’y a-t-il dans la facture

La réautorisation de la VAWA continuerait de financer un certain nombre de programmes existants qu’elle couvre – y compris l’aide juridique aux victimes, les programmes visant à prévenir et à réduire la violence dans les fréquentations et le soutien aux soins médicaux – tout en élargissant les protections offertes par la loi.

Voici quelques-uns des domaines que la réautorisation changerait:

Élimine la «faille du petit ami» pour les achats d’armes à feu: Le projet de loi interdirait à toute personne reconnue coupable de harcèlement criminel ou de violence conjugale de pouvoir acheter une arme à feu. Pour le moment, cette restriction ne s’applique qu’aux partenaires mariés, vivant en concubinage ou ayant des enfants avec la victime.

Le projet de loi interdirait à toute personne reconnue coupable de harcèlement criminel ou de violence conjugale de pouvoir acheter une arme à feu. Pour le moment, cette restriction ne s’applique qu’aux partenaires mariés, vivant en concubinage ou ayant des enfants avec la victime. Augmente la responsabilité des incidents sur les terres tribales: À l’heure actuelle, les tribus amérindiennes n’ont pas compétence pour poursuivre certains actes de violence contre les femmes commis par des membres non tribaux, y compris les agressions sexuelles, ce qui limite la responsabilité juridique de certains délinquants. Ce projet de loi changerait cela.

À l’heure actuelle, les tribus amérindiennes n’ont pas compétence pour poursuivre certains actes de violence contre les femmes commis par des membres non tribaux, y compris les agressions sexuelles, ce qui limite la responsabilité juridique de certains délinquants. Ce projet de loi changerait cela. Financement supplémentaire pour des services spécifiques à la culture: La législation prévoit 40 millions de dollars pour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’adapter spécifiquement les programmes aux besoins des communautés de couleur, notamment en améliorant l’accès aux langues.

La législation prévoit 40 millions de dollars pour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’adapter spécifiquement les programmes aux besoins des communautés de couleur, notamment en améliorant l’accès aux langues. Plus de financement pour le programme de prévention et d’éducation contre le viol: Il y a une augmentation du financement des efforts visant à prévenir les agressions sexuelles, y compris des subventions qui vont aux États et aux initiatives communautaires. La réautorisation attribuerait 110 millions de dollars par exercice à ces programmes.

Les républicains du Sénat ont l’intention de proposer leur propre version de la législation et ont déjà cité les dispositions du projet de loi de la Chambre sur le contrôle des armes à feu comme une pierre d’achoppement potentielle pour un soutien bipartisan à la Chambre haute.

«Il est certain que nous avons eu le hoquet avec certains des problèmes liés aux armes à feu et c’est un gros problème pour un certain nombre d’entre nous – retirer les droits constitutionnels des gens n’est pas quelque chose que nous devrions faire», a déclaré le sénateur Joni Ernst (R-IA), responsable auteur du projet de loi GOP, a récemment déclaré Lindsay Wise au Wall Street Journal.

En fin de compte, étant donné que le caucus démocrate de 50 membres au Sénat aura besoin de 10 voix républicaines pour atteindre le seuil de 60 voix requis pour passer la réautorisation à la chambre haute, les deux partis devront peut-être trouver un compromis, ou la VAWA pourrait être bloquée. encore cette année.