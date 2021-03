La Chambre a adopté une vaste loi sur le droit de vote. Qu’y a-t-il dedans?

WASHINGTON – La Chambre a adopté mercredi le For the People Act, qui apporterait des réformes radicales pour protéger les droits des électeurs, accroître la sécurité électorale, imposer un redécoupage indépendant et plus encore.

La loi pour le peuple, également connue sous le nom de HR 1, a été introduite et adoptée pour la première fois en 2019 lors du dernier Congrès et réintroduite par le représentant John Sabranes, D-Md.

Le projet de loi a passé 220-210, avec un démocrate rejoignant tous les républicains votants pour s’opposer au projet de loi. Deux républicains n’ont pas voté.

Dans un communiqué, Sabranes a déclaré que « les élections de 2020 ont souligné la nécessité d’une réforme démocratique globale et structurelle. Les Américains de tout le pays ont été contraints de surmonter la répression généralisée des électeurs, le gerrymandering et un torrent d’argent noir d’intérêt spécial juste pour exercer leur vote et leur voix. dans notre démocratie. «

Le projet de loi n’avait aucune chance de devenir loi lorsque les républicains contrôlaient le Sénat, alors que le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, R-Ky., L’appelait un «projet de loi terrible» et ne lui accordait aucun temps de parole. Maintenant, avec un Sénat 50-50 et des démocrates du Sénat aux commandes, il a un peu plus de chances de se rendre au bureau du président Joe Biden.

Cependant, il fait face à la perspective d’un flibustier du GOP, une tactique du Congrès qui nécessite essentiellement 60 votes au Sénat.

L’ancien président Donald Trump, s’exprimant lors de la conférence d’action politique conservatrice dimanche, a qualifié le projet de loi de «désastre» et de «monstre».

Voici quelques-uns de ce que la loi ferait:

Élargissez le bassin de vote

Le projet de loi vise à augmenter la participation électorale en élargissant le vote anticipé, en réduisant les exigences d’identification, en permettant l’inscription le jour même et en obligeant les États à mettre en place une inscription automatique aux élections fédérales pour les électeurs éligibles.

Selon la législation, << les États et les localités ont érodé l'accès au droit de vote par des restrictions au droit de vote, notamment des exigences excessivement lourdes d'identification des électeurs, des procédures d'inscription des électeurs lourdes, des purges d'électeurs, un accès limité et inégal au vote par correspondance, la fermeture des bureaux de vote. , répartition inégale des ressources électorales et autres obstacles. "

Environ 165 projets de loi qui restreindraient le vote ont été introduits cette année dans 43 États cette année, soit près de cinq fois par rapport à la même période en 2020, selon le Brennan Center for Justice.

La législation permettrait de lutter contre certaines de ces restrictions en exigeant également que les États établissent une inscription électronique des électeurs et autoriseraient les électeurs à s’inscrire le jour du scrutin, ce qui, selon les républicains, rendrait la vérification plus difficile et entraînerait une augmentation de la fraude.

Le projet de loi exigerait en outre que les États enregistrent automatiquement les criminels une fois qu’ils ont purgé leur peine.

La législation élargirait également l’accès des électeurs au vote par correspondance et par correspondance, et établirait des règles de base sur la manière dont les électeurs déposent leurs bulletins de vote, s’appliquent au vote par correspondance et plus encore.

Le vote par correspondance est monté en flèche lors des élections de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et de l’incertitude quant au vote en personne. Certains républicains, y compris Trump et des membres de sa campagne, ont faussement prétendu que cela avait conduit à la fraude électorale et à sa perte.

Mandat de redécoupage indépendant

La législation réduirait l’influence du gerrymandering et obligerait les États à établir une commission bipartisane indépendante pour redessiner leurs districts du Congrès tous les 10 ans.

À l’heure actuelle, une majorité d’États comptent sur leurs assemblées législatives pour tracer les lignes du Congrès à la suite du recensement, ce qui conduit à une répartition disproportionnée des districts et à la protection de l’une ou l’autre des parties.

Cependant, les réformes de redécoupage ne commenceront pas avant le recensement de 2030, « conformément au » prochain « recensement décennal ».

Garantir les droits de vote

Une disposition du projet de loi limiterait les purges des listes électorales par les États qui, selon les groupes de défense des droits civils, affectent de manière disproportionnée les résidents des minorités et à faible revenu.

Une autre des nombreuses dispositions du projet de loi appelle le Congrès à améliorer les protections électorales qui, selon les groupes de défense des droits civils, ont été érodées, notamment par une décision de la Cour suprême en 2013.

Cette décision, dans Shelby County (Alabama) v. Holder, a rejeté une section de la loi de 1965 sur les droits de vote qui exigeait que les États et autres juridictions ayant des antécédents de discrimination électorale obtiennent une «autorisation préalable» des fonctionnaires fédéraux avant d’apporter des modifications aux élections.

La législation empêcherait les États de purger les électeurs non actifs de leurs listes électorales sans vérifier qu’ils ne peuvent pas voter dans cet État.

Le projet de loi vise à faire en sorte que le vote prenne 30 minutes ou moins.

Lors des primaires et des élections générales de 2020, les électeurs de plusieurs États ont parfois attendu des heures avant de voter.

Cela donnerait au ministère de la Justice plus de pouvoir d’intervenir pour faire respecter les droits de vote.

Nécessite des déclarations de revenus présidentielles

Trump n’a jamais publié ses déclarations de revenus pendant son mandat et a mené d’âpres batailles juridiques pendant des années pour garder ses déclarations de revenus secrètes.

Si la législation devient loi, les présidents, vice-présidents et candidats à la Maison Blanche seraient tenus de publier leurs déclarations fiscales annuelles. Il faudrait également que le président et le vice-président déposent un formulaire de divulgation financière dans les 30 jours suivant leur prise de fonction.

Augmenter la sécurité électorale

La législation augmenterait la sécurité des élections en exigeant l’utilisation de bulletins de vote papier, encouragerait des vérifications limitant les risques des bulletins de vote et plus encore.

Il réprimerait également l’intimidation des électeurs et la propagation de la désinformation, y compris la promotion de fausses informations concernant le droit de vote.

