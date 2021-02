La Chambre a adopté le programme de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars de Biden

Le président Joe Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi discutent du paquet de secours Covid-19 dans le bureau ovale le 5 février. | Stefani Reynolds / Getty Images

Le vaste plan de relance de la pandémie des démocrates se dirige maintenant vers le Sénat.

Les démocrates ont surmonté un obstacle important dans le soulagement de Covid-19: la Chambre des représentants vient de passer sa version du plan de relance de 1,9 billion de dollars, en l’envoyant au Sénat.

Le projet de loi a été adopté vers 2 heures du matin samedi matin, par un vote de 219 à 212, chaque républicain votant non. Les représentants démocrates Jared Golden du Maine et Kurt Schrader de l’Oregon se sont également opposés au projet de loi.

Le projet de loi comprend des articles coûteux qui apporteraient un soulagement important aux entreprises, aux travailleurs et à l’économie en général. Il comprend des chèques de relance de 1 400 $ pour ceux qui gagnent jusqu’à 75 000 $, des prestations d’assurance-chômage hebdomadaires élargies de 400 $ jusqu’au 29 août et des milliards de dollars pour les arénas tels que les écoles, les gouvernements des États et locaux et les restaurants. Il augmente également les subventions de la Loi sur les soins abordables pour les Américains à faible et moyen revenu et étend à la fois le crédit d’impôt pour enfants et le crédit d’impôt sur le revenu gagné.

Le projet de loi comprend également un salaire minimum fédéral de 15 $, bien que la disposition soit morte au Sénat. Le parlementaire du Sénat a statué jeudi soir que la hausse du salaire minimum ne pouvait pas être votée selon les règles de réconciliation budgétaire.

Dans une déclaration jeudi, le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer (D-MD), a déclaré qu’il était «profondément déçu» de la décision, mais a noté que les démocrates de la Chambre adopteraient le projet de loi tel quel, même s’il finira par changer au Sénat. « Augmenter progressivement le salaire minimum à 15 dollars de l’heure reste une pièce maîtresse du plan économique des démocrates de la Chambre et fournirait une augmentation majeure des revenus à 27 millions d’Américains tout en sortant près d’un million de personnes de la pauvreté », a-t-il déclaré.

Les démocrates du Sénat envisagent des solutions de contournement sur le salaire minimum, bien qu’il ne soit pas clair s’ils resteront.

Maintenant que la Chambre a adopté une version du projet de loi, elle se dirigera vers le Sénat, qui est susceptible d’apporter quelques modifications au texte. Après cela, il est probable qu’il soit renvoyé à la Chambre, qui devrait adopter quelle que soit la version éventuellement convenue de la loi avant qu’elle n’atterrisse sur le bureau du président Joe Biden. L’horloge tourne: une assurance-chômage élargie et prolongée dans le cadre du dernier plan de relance de 900 milliards de dollars, adopté en décembre, se termine le 14 mars. Les démocrates ne veulent pas pousser les travailleurs hors de la falaise du chômage.

Vous pouvez trouver un aperçu complet de ce qui est dans le projet de loi de la Chambre ici.

Les démocrates prennent un grand élan ici

Biden a d’abord présenté sa proposition d’un vaste programme de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars en janvier, ce que le plan du Congrès reflète largement. Les démocrates et de nombreux économistes soutiennent depuis des mois que le risque de la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie est de faire trop peu, pas trop, pour aider le pays et l’économie. De nombreux législateurs estiment que le gouvernement n’a pas répondu à la grande récession de 2009 et ont supposé à tort qu’ils auraient de multiples chances d’adopter une législation majeure. Ils sont déterminés à ne pas commettre cette erreur cette fois-ci.

«Nous ne pouvons pas faire trop ici», a déclaré Biden aux journalistes dans le bureau ovale début février. «Nous pouvons faire trop peu et cracher.»

Les démocrates, y compris le président, ont fait valoir que c’était un moment important pour que les dépenses déficitaires aident les personnes dans le besoin, notant également que les taux d’intérêt sont bas et devraient le rester pendant un certain temps. «Tous les grands économistes pensent que nous devrions investir dans les dépenses déficitaires afin de générer une croissance économique», a déclaré Biden aux journalistes en janvier.

Certes, les démocrates et la Maison Blanche ont reçu un certain recul.

Les républicains ont largement critiqué la proposition démocrate. Un groupe de 10 républicains du Sénat a présenté une contre-offre au paquet de 1,9 billion de dollars de Biden, proposant à la place un projet de loi de 600 milliards de dollars qui aurait répondu à certains besoins immédiats de santé publique, tels que les vaccinations et les tests, et l’aide alimentaire. Mais il a réduit les dépenses dans des domaines tels que le chômage, les chèques de relance et les écoles, et a totalement laissé de côté l’aide publique et locale.

Certains économistes plus centristes ou même démocrates se sont demandé si la législation était trop ambitieuse. Larry Summers, un économiste qui a servi dans les administrations Clinton et Obama, a écrit un éditorial avertissant que le projet de loi pourrait provoquer une inflation future ou rendre politiquement moins acceptable de nouvelles mesures de relance. Les préoccupations de Summers, bien que n’étant pas hors du champ gauche, ne sont pas nécessairement largement partagées – de nombreux économistes ont souligné qu’un peu d’inflation serait en effet une bonne chose, et la Réserve fédérale a des outils pour la combattre.

Avant la publication de l’éditorial de Summers, Austan Goolsbee, un autre ancien élève de l’économie d’Obama, a publié un éditorial dans le New York Times avertissant que le pays pourrait tomber dans une récession à double creux, ce qui signifie que l’économie pourrait s’améliorer puis retomber, et a appelé à une réponse proactive du gouvernement fédéral. Il a écrit qu’une approche «attentiste» sur un programme de secours «s’est avérée profondément erronée depuis le début de la pandémie», et a noté que le virus a poussé les gens à se retirer de l’économie. «Beaucoup de dégâts ont déjà été causés – et cela est évident non seulement dans les emplois perdus, mais aussi dans les pertes de revenus et les entreprises perdues», a-t-il écrit. «Ce préjudice aurait pu être évité. Cela ne devrait certainement pas être répété maintenant.

Il y a beaucoup d’espace pour débattre de ce que contient la loi, de ce qui devrait y être et de ce qui ne devrait pas l’être. Certaines dispositions, comme l’augmentation des subventions de l’ACA, l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants et l’élargissement du crédit d’impôt sur le revenu gagné, ne sont que temporaires et on ne sait pas si elles dureront au-delà de l’année ou des deux prochaines. Le projet de loi de la Chambre a interrompu un mois d’assurance-chômage élargi, que Biden avait initialement proposé de prolonger jusqu’en septembre. Les démocrates ont également choisi de ne pas inclure des stabilisateurs automatiques dans le projet de loi, ce qui lierait des soutiens tels que l’assurance-chômage aux conditions économiques plutôt qu’à des dates de fin arbitraires.

Le fait que la Chambre ait adopté une version du paquet ne signifie pas que le processus est terminé – il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu’il n’atteigne le bureau ovale – mais c’est une étape importante.